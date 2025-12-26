戦国武将、明智光秀ゆかりの地、そして、豊かな恵みをもたらしてきた清流・木曽川。そんな歴史と自然が魅力のまち、岐阜県可児市。

その可児市に学校を構えるのが、全国高校サッカー選手権・岐阜大会を7連覇し、全国大会の切符をつかんだ帝京大可児。

12月29日の全国大会1回戦では、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで大阪代表の興國と対戦する帝京大可児の応援したい5つのポイントを紹介します。

1.全国レベルへと成長する部活動



帝京大可児は中高一貫校として、少人数制のもと勉学とスポーツに励んでいます。

サッカーは男子と同じく女子も強化指定部活動で全国大会を目指す中、近年、硬式野球部が2025年夏の全国高校野球選手権岐阜大会では決勝まで勝ち進み、県立岐阜商業にやぶれはしましたが、初の甲子園に向けて着々と力をつけています。

2.選手権全国大会7大会連続出場のサッカー部



1995年創部の帝京大可児は近年、岐阜県の王者に君臨。

去年の選手権全国大会では優勝した前橋育英を相手に、退場者を出し一人少ない中で2対3と善戦。全国で通用するパスサッカーを印象付けました。

3.7連覇のプレッシャーに打ち勝ち全国大会の切符を掴む



11月に行われた第104回全国高校サッカー選手権・岐阜大会決勝。

4回戦から登場した帝京大可児は、初戦から準決勝まで無失点と、粘り強い守備を武器に決勝の舞台へと駒を進めました。

決勝で対したのは、初優勝を狙う美濃加茂。準決勝は7対1で大勝し、勢いにのっていました。

大舞台での戦い方を知る帝京大可児の仲井正剛監督。

「今年はスタメンが全員3年生。例年と比べても団結力や今年に懸ける思いが強い。県大会決勝では“勝つ確率の高いサッカー”をしたい」との言葉通り、帝京大可児は序盤から伝統のパスサッカーで試合を優位に進めます。

前半13分、ゴール前で細かくパスをつなぎ、最後はDF石川颯人選手が冷静に流し込んで先制。

しかし、その4分後、美濃加茂のFW長谷川結星選手にヘディングで決められ、帝京大可児は今大会初失点を喫します。

ここから帝京大可児のスイッチが入ります。前半23分、コーナーキックからファーサイドにこぼれたボールをDF杉田結飛選手が押し込み、再び勝ち越し。

さらに前半終了間際には、キャプテンのMF青木嘉宏選手が右サイドから果敢に中央へ切り込み、自らシュートを決めてリードを2点に広げます。

後半39分にはFW後藤眞生選手が試合を決定づける4点目。4対1で勝利した帝京大可児が岐阜県の頂点に立ちました。

4.スタメンALL3年生で臨む今年の帝京大可児



例年の帝京大可児は、スタメンに2年生が数人入るのが一つの形でした。しかし今年は、全員が3年生。しかも、多くの選手が“3年生になってから”スタメンを勝ち取りました。

仲井監督は「セカンドチームで長くプレーしてきた分、トップで戦うことへの覚悟がある。例年と比べても、今年に懸ける思いや団結力は特に強い」と語り、今年のチームの強みとして「最終ラインの粘り強さ」を挙げました。

また「先輩たちがチームを東海プリンスリーグに昇格させてくれたおかげで、高い強度の守備が積み上がってきた。その土台があってこそ、今年の粘り強い最終ラインが作り上げられた」と振り返ります。

その成果は結果にも表れました。県大会では、決勝で初失点を喫したものの、それが唯一の失点。

ディフェンスリーダーのDF大村琉晏選手は「最終ラインの4人は、全員“3年生になってから”トップに上がったメンバー。そのぶん、4人で絶対に守り抜くという思いが強い。自分たちが失点しなければ、チームは負けない」と語ります。

帝京大可児の伝統である、細かいパスをつなぎ、相手の隙を突く“パスサッカー”。

そのスタイルに今年は、粘り強い守備が加わり、チーム力を上昇させる武器となっています。

5.絶対的エースの前キャプテンからバトンを受けた青木嘉宏選手“10番”の重圧と決意



昨年、エースでキャプテンを務めた加藤隆成選手は、県大会で21ゴールを記録。全国の舞台でも2試合連続ゴールを決め、チームを力強く牽引しました。

そのキャプテンのバトンを受け継いだのが青木選手。青木選手は昨年の初戦、大分鶴崎との試合で加藤選手との“アベックゴール”を決め、勝利に貢献しました。

しかし、キャプテンとして迎えた今年は、県の新人戦でベスト4に終わり優勝を逃すなど、思うような結果が出ない日々が続きました。

仲井監督は「性格はまっすぐで不器用なところがある。その性格がはじめにキャプテンとして負担になったかもしれない」と振り返ります。

青木選手自身も「チームを勝たせられないときは、自分を責めてしまうタイプ。負けたら“自分のせいだ”と思ってしまうので、すごく苦しかったです。最初の頃は悩んで、夜に泣いてしまうこともありました」と話します。

そんな青木選手を奮い立たせたのは、加藤選手の存在でした。

「加藤さんは本当に偉大でした。帝京大可児の10番は“結果を残し続けなければならない”重い番号。その中で常に結果を出してきた。その姿を思うと、泣いて終わって何も成長しないままでは、自分もこのまま終わってしまうと感じました」と気持ちを切り替え、前向きに取り組むようになった青木選手。

するとチームにも勢いが戻り、見事、全国への切符をつかみ取りました。「加藤さんを超えたなんて全く思っていません。でも、自分も10番を任された以上、プレッシャーを感じながらも結果で応えたい。最後の大会も、全力でやり切りたいです」

これまでのチーム最高成績はベスト16。

「まだ“ベスト8の壁”を越えられていないので、今年こそ突破して優勝を目指します」

さらなる高みへ、キャプテンとして悩み、成長してきた青木選手が全国での飛躍を誓います。

（取材・文 高校サッカー選手権民放43社/岐阜放送）