いよいよ本日放送！『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』タイムテーブル解禁
写真：『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』タイムテーブル画像
12月26日16時30分から6時間40分にわたってテレビ朝日で生放送される『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』のタイムテーブルが公開された。
■豪華65組のアーティストによる白熱ライブ
総勢65組の豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に大集結し、一夜限りの生ライブを繰り広げる『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』。
2025年を彩ったアーティストたちがヒット曲を披露するほか、STARTO所属アーティスト6組による豪華メドレーや、King & Princeと50TA（狩野英孝）による一夜限りのコラボ企画、そして最強アイドル8組80名による夢コラボや、ゴールデンボンバーの年末恒例「女々しくて2025流行語ver.」など、この日、この時間にしか楽しめない貴重なパフォーマンスも盛りだくさんだ。
■タイムテーブル 16:30～（50音順）
INI「Present」
ACEes「Troublemaker」（嵐カバー）「Biggest Party」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
THE RAMPAGE「BREAK IT DOWN」
Tani Yuuki「もしものがたり」
超ときめき♡宣伝部「超最強」
FANTASTICS「BFX」
■タイムテーブル 17:00～（50音順）
ano「ハッピーラッキーチャッピー」
WEST.「SOUTH WEST BEACH!!」
Kis-My-Ft2 「&Joy」
櫻坂46「Make or Break」
JO1「BE CLASSIC」
GENERATIONS「PAINT」
STUTS「99 Steps (feat. Kohjiya, Hana Hope)」
→ゲストダンサー 原口武蔵（LDH SCREAM）×勇太×三浦大知
なにわ男子「Never Romantic」
Number_i「i-mode」
NiziU「♡Emotion」
乃木坂46「ネーブルオレンジ」
羊文学「声」
BE:FIRST「Stare In Wonder」
緑黄色社会「さもなくば誰がやる」
■タイムテーブル 18:00～（50音順）
AI「ハピネス」
いきものがかり「生きて、燦々」
＝LOVE「絶対アイドル辞めないで」「ラブソングに襲われる」
SUPER BEAVER「人として」
Da-iCE「ノンフィクションズ」
DISH//「携帯電話」（RADWIMPSカバー）
Travis Japan「Disco Baby」
50TA（狩野英孝）「PERFECT LOVE」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」
マカロニえんぴつ「パープルスカイ」
三浦大知「Horizon Dreamer」
■タイムテーブル 19:00～（50音順）
アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」
AKB48「RIVER～ポニーテールとシュシュ～ヘビーローテーション」
ゴールデンボンバー「女々しくて 2025流行語ver.」
SUPER EIGHT「あおっぱな」
Superfly「僕のこと」
T.M.Revolution「WHITE BREATH」
徳永英明「時代」（中島みゆきカバー）
※「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記。
Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」「Carrying Happiness」
M!LK「イイじゃん」
LiSA「残酷な夜に輝け」
RIP SLYME「JOINT」
■タイムテーブル 20:00～（50音順）
あいみょん「ビーナスベルト」
いきものがかり「コイスルオトメ」
幾田りら「恋風」
King & Prince「Theater」
最強アイドル8組80名が夢コラボ「なんてったってアイドル」（小泉今日子カバー）
高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき♡宣伝部×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）
SixTONES「Stargaze」「こっから」
timelesz「レシピ」「Rock this Party」
HANA「My Body」
Perfume Mステ×Perfumeスペシャルステージ
■タイムテーブル 21:00～（50音順）
WEST. × なにわ男子「硝子の少年」（KinKi Kidsカバー）
XG「GALA」
Kis-My-Ft2 × Travis Japan「ダイナマイト」（SMAPカバー）
King & Prince × SixTONES「One Love」（嵐カバー）
King & Prince×50TA「希望の丘」
Creepy Nuts「doppelganger」「オトノケ」
※「doppelganger」の「a」はウムラウトありが正式表記。
ZICO, 幾田りら「DUET」
HANA「NON STOP」
back number「ブルーアンバー」「怪盗」
Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」
YURIYAN RETRIEVER「難波ナンバーワン」
レミオロメン「粉雪」
■タイムテーブル 22:00～（50音順）
aiko「シネマ」
SHISHAMO「明日も」
Stray Kids「CEREMONY」
Snow Man「D.D.」「カリスマックス」
Vaundy「僕にはどうしてわかるんだろう」「怪獣の花唄」
ゆず「いつか」「GET BACK」
L’Arc-en-Ciel「Driver’s High」「ミライ」
■番組情報
テレビ朝日『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』
12/26（金）16:30～23:10
MC：タモリ / 鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）