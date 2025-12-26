いよいよ本日放送！『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』タイムテーブル解禁

写真：『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』タイムテーブル画像

12月26日16時30分から6時間40分にわたってテレビ朝日で生放送される『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』のタイムテーブルが公開された。

■豪華65組のアーティストによる白熱ライブ

総勢65組の豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に大集結し、一夜限りの生ライブを繰り広げる『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』。

2025年を彩ったアーティストたちがヒット曲を披露するほか、STARTO所属アーティスト6組による豪華メドレーや、King & Princeと50TA（狩野英孝）による一夜限りのコラボ企画、そして最強アイドル8組80名による夢コラボや、ゴールデンボンバーの年末恒例「女々しくて2025流行語ver.」など、この日、この時間にしか楽しめない貴重なパフォーマンスも盛りだくさんだ。

■タイムテーブル 16:30～（50音順）

INI「Present」

ACEes「Troublemaker」（嵐カバー）「Biggest Party」

CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」

THE RAMPAGE「BREAK IT DOWN」

Tani Yuuki「もしものがたり」

超ときめき♡宣伝部「超最強」

FANTASTICS「BFX」

■タイムテーブル 17:00～（50音順）

ano「ハッピーラッキーチャッピー」

WEST.「SOUTH WEST BEACH!!」

Kis-My-Ft2 「&Joy」

櫻坂46「Make or Break」

JO1「BE CLASSIC」

GENERATIONS「PAINT」

STUTS「99 Steps (feat. Kohjiya, Hana Hope)」

→ゲストダンサー 原口武蔵（LDH SCREAM）×勇太×三浦大知

なにわ男子「Never Romantic」

Number_i「i-mode」

NiziU「♡Emotion」

乃木坂46「ネーブルオレンジ」

羊文学「声」

BE:FIRST「Stare In Wonder」

緑黄色社会「さもなくば誰がやる」

■タイムテーブル 18:00～（50音順）

AI「ハピネス」

いきものがかり「生きて、燦々」

＝LOVE「絶対アイドル辞めないで」「ラブソングに襲われる」

SUPER BEAVER「人として」

Da-iCE「ノンフィクションズ」

DISH//「携帯電話」（RADWIMPSカバー）

Travis Japan「Disco Baby」

50TA（狩野英孝）「PERFECT LOVE」

FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」

マカロニえんぴつ「パープルスカイ」

三浦大知「Horizon Dreamer」

■タイムテーブル 19:00～（50音順）

アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」

AKB48「RIVER～ポニーテールとシュシュ～ヘビーローテーション」

ゴールデンボンバー「女々しくて 2025流行語ver.」

SUPER EIGHT「あおっぱな」

Superfly「僕のこと」

T.M.Revolution「WHITE BREATH」

徳永英明「時代」（中島みゆきカバー）

※「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記。

Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」「Carrying Happiness」

M!LK「イイじゃん」

LiSA「残酷な夜に輝け」

RIP SLYME「JOINT」

■タイムテーブル 20:00～（50音順）

あいみょん「ビーナスベルト」

いきものがかり「コイスルオトメ」

幾田りら「恋風」

King & Prince「Theater」

最強アイドル8組80名が夢コラボ「なんてったってアイドル」（小泉今日子カバー）

高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき♡宣伝部×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）

SixTONES「Stargaze」「こっから」

timelesz「レシピ」「Rock this Party」

HANA「My Body」

Perfume Mステ×Perfumeスペシャルステージ

■タイムテーブル 21:00～（50音順）

WEST. × なにわ男子「硝子の少年」（KinKi Kidsカバー）

XG「GALA」

Kis-My-Ft2 × Travis Japan「ダイナマイト」（SMAPカバー）

King & Prince × SixTONES「One Love」（嵐カバー）

King & Prince×50TA「希望の丘」

Creepy Nuts「doppelganger」「オトノケ」

※「doppelganger」の「a」はウムラウトありが正式表記。

ZICO, 幾田りら「DUET」

HANA「NON STOP」

back number「ブルーアンバー」「怪盗」

Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」

YURIYAN RETRIEVER「難波ナンバーワン」

レミオロメン「粉雪」

■タイムテーブル 22:00～（50音順）

aiko「シネマ」

SHISHAMO「明日も」

Stray Kids「CEREMONY」

Snow Man「D.D.」「カリスマックス」

Vaundy「僕にはどうしてわかるんだろう」「怪獣の花唄」

ゆず「いつか」「GET BACK」

L’Arc-en-Ciel「Driver’s High」「ミライ」

■番組情報

テレビ朝日『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』

12/26（金）16:30～23:10

MC：タモリ / 鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）