篠原涼子×ジェシー出演ドラマの拘置所セット公開！「（セットがリアルすぎて）気持ちが落ち込みます」（ジェシー）

日本テレビ系で2026年1月11日からスタートする新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』のセットが初公開された。

■実在した監獄を参考に“閉ざされた恐怖の空間”を再現

本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する中で、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。

物語の中心となる氷川拘置所は、判決が確定していない未決拘禁者や死刑囚を収容する施設。冬木こずえは、そのなかで女性のみが収容される区域「女区」の区長を務めている。

今回解禁されたセットは、日本国内に実在した古い監獄を参考に作られたもので、鉄扉が何重にも設置され、鉄筋がむき出しの高い天井からライトが薄暗く廊下を照らしている。鉄パイプに染み付いた油汚れなども再現され、閉鎖空間の恐怖が存分に伝わってくる完成度だ。篠原、ジェシー、藤木をはじめ刑務官や収容者を演じる多彩なキャストたちがここで芝居を繰り広げる。

主演の篠原涼子も、この空間が持つ力を強く実感しているという。「本物の拘置所を見ているような気持ちになりましたし、セットに入っただけで一瞬でこずえの気持ちが下りてくる、やりやすい環境を与えて頂いたなと感謝しています」とセットがもたらす没入感を語った。

張りつめた世界観とは裏腹に、撮影の合間には柔らかな空気が流れる瞬間もあると話す篠原。

「カットがかかったらみんな和やかなのですが、カメラが回った瞬間にみんないきなり切り替わります。オンとオフのメリハリがついている楽しい現場です」と現場の様子も語った。

一方、殺人犯・日下怜治を演じるジェシーにとっても、この拘置所セットは役と向き合ううえで欠かせない存在となっている。「気持ちが落ち込みます。ドシッと来ますよね。そのくらいセットがリアルなんです」そう語りつつ、作品への手応えを感じさせる表情を見せる。

「ロケでもワクワクはしていたのですが、セットに入ったら映像もかっこよくて、観ている方たちに『今後、どんな展開になっていくのだろう』と楽しみにしてもらえたらいいなと思いました」

また、撮影の合間には和やかな時間が流れているという。「作品が作品なのですが、優しい方が多いので、カメラが回っていないときはみんなで和気あいあいと楽しく話しています。ただ、カメラが回り始めたら、怜治になりきって、ミステリアスでいるようにしています」と現場での過ごし方も明かした。

拘置所という“閉ざされた空間”を細部に至るまでセットで作り上げることで、“脱獄サスペンス”のスリルと“禁断のラブストーリー”の危険な香りが絡み合い、本作にリアリティをもたらしている。

■番組情報

日本テレビ系『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』

2026年1月11日放送開始

毎週日曜22:30～23:25

出演：篠原涼子 ジェシー（SixTONES） 藤木直人

小関裕太 知英 高橋努 尾碕真花 柏木悠（超特急） 沢村玲（ONE N’ ONLY） ・

新納慎也 河内大和 中島ひろ子 遠山俊也 ・ 久保田悠来 小久保寿人 団長安田（安田大サーカス）

柾木玲弥 カルマ 高岸宏行（ティモンディ） 星乃夢奈 越村友一 梶原叶渚

/ 竹財輝之助 大澄賢也 山下容莉枝 山田明郷 ベンガル 宇梶剛士

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

脚本：いずみ吉紘

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子「Canaria」

