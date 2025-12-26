日経225先物：26日夜間取引終値＝30円安、5万490円
26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比30円安の5万490円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万407.79円に対しては82.21円高。出来高は433枚だった。
TOPIX先物期近は3427ポイントと前日比変わらず、TOPIX現物終値比9.02ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50490 -30 433
日経225mini 50495 -15 8967
TOPIX先物 3427 +0 242
JPX日経400先物 30855 -30 32
グロース指数先物 671 +3 202
東証REIT指数先物 2000.5 -8 2
株探ニュース
