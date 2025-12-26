　26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比30円安の5万490円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万407.79円に対しては82.21円高。出来高は433枚だった。

　TOPIX先物期近は3427ポイントと前日比変わらず、TOPIX現物終値比9.02ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50490　　　　　 -30　　　　 433
日経225mini 　　　　　　 50495　　　　　 -15　　　　8967
TOPIX先物 　　　　　　　　3427　　　　　　+0　　　　 242
JPX日経400先物　　　　　 30855　　　　　 -30　　　　　32
グロース指数先物　　　　　 671　　　　　　+3　　　　 202
東証REIT指数先物　　　　2000.5　　　　　　-8　　　　　 2

