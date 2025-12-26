◇バスケットボール ウインターカップ2025 (12月23日〜29日)

高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」は25日、男子の2回戦、16試合が各地で行われました。

夏のインターハイ優勝校で第1シードの鳥取城北は、東海大相模と接戦を演じ、80-75で勝利。第4シードの北陸は、京都精華学園にゲーム終盤までリードを許し、第4クオーターで必死の追い上げをみせますが、78-76とわずか2点差で敗れました。

第2シードの八王子学園八王子は、佐賀北を寄せ付けず98-49と圧勝。第3シードの仙台大明成も、興南に97-64と終始リードを広げ勝利をつかみました。

またU18トップリーグで2連覇を達成した優勝候補の一角・福岡大附大濠は、100点ゲームで1回戦を勝ち上がってきた羽黒に対し、99-62と強さを見せつけ、3回戦進出を決めました。その3回戦では、東海大諏訪を104-67で下した開志国際と激突します。

そのほか注目は広島皆実と明徳義塾の一戦。両チーム激しい点の取り合いとなりましたが、最後は広島皆実が振り切り、111-93で勝利を手にしています。

26日には、3回戦の8試合が行われる予定です。

【25日に行われた2回戦の結果】鳥取城北（鳥取県）80-75 東海大相模（神奈川県）九州学院（熊本県）82-56 高松商業（香川県）福島東稜（福島県）92-73 黒沢尻工業（岩手県）北陸学院（石川県）69-48 柳ヶ浦（大分県）開志国際（新潟県）104-67 東海大諏訪（長野県）福岡大附大濠（福岡県）99-62 羽黒（山形県）土浦日大（茨城県）86-73 藤枝明誠（静岡県）京都精華学園（京都府）78-76 北陸（福井県）仙台大明成（宮城県）97-64 興南（沖縄県）帝京長岡（新潟県）86-63 光泉カトリック（滋賀県）正智深谷（埼玉県）87-82 山梨学院（山梨県）福岡第一（福岡県）104-73 八戸学院光星（青森県）東山（京都府）70-58 瓊浦（長崎県）駒大苫小牧（北海道）91-85 桐生第一（群馬県）広島皆実（広島県）111-93 明徳義塾（高知県）八王子学園八王子（東京都）98-49 佐賀北（佐賀県）