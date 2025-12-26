ＭＢＳの独自調査で政治資金収支報告書が２１４の政治団体で未提出だったことが判明しましたが、その後取材を進めると岩手県の陸前高田市の市長の政治団体が２年連続で収支報告書が未提出で解散させられていますが、その繰越していた１３０万の行方がわからない状態だということです。 “消えた１３０万円”の行方はどうなっているのか、陸前高田市長へ直撃取材しまいました。

２１４の政治団体が「政治資金収支報告書」２年連続で未提出

法律で定められている政治資金収支報告書の提出。

しかし、私たちが全国の都道府県が発行している公報などを調査すると現職の地方議員や首長が関係する２１４の政治団体がおととしと去年、報告書を提出していなかったことが分かったのです。（提出期限の今年３月末時点）

なぜ、収支報告書を提出しなかったのか。取材班が議員を直撃すると…

(自民党 真鍋宗一郎高槻市議）「その時期に府庁に行ってやるんですけれども、会計責任者の変更をあわせてやろうと思っていたのに、それが全然行けていなくて。それでまぁ２年たって今回あの…。あの本当に至っていなかったと思っています」

身を切る改革がモットーの日本維新の会の議員は…

（日本維新の会 梅本知江橋本市議）「ちょっとまた改めて、すみません。お時間いただいたら、ちょっとまた改めてお時間ください」

その後、ＭＢＳの電話取材に対し「認識不足で提出を怠っていた」とコメントしました。

記者の直撃に開き直る議員も…専門家「政治家としての資格がないと言わざるを得ない」

さらに、政治とカネを厳しく追及する政党の議員も未提出でした。愛知県碧南市の共産党・山口春美市議です。

（共産党 山口春美愛知・碧南市議）

「やらしいなぁ、あんた。いやらしい人やね。何？これ、私の顔まで撮るの？どういうこと？（Ｑ出してなかった理由は？）単純に忘れていました。申し訳ありません」

（共産党・山口春美愛知・碧南市議）

「（Ｑ政治とカネが今すごく問題に…）お金の面では何もないですからね。公的なものは何ももらってないし、それを同一にされるっていうのはちょっといかがなものかと思いますよ。もっと調べるとこあるでしょう」

そもそも共産党は、政党交付金や企業・団体献金を受け取っていないため、ほかの政党と一緒にしないでほしいと主張しました。

こうした実態について、政治とカネの問題に詳しい専門家は…

（日本大学 岩井奉信名誉教授）「提出していない期間について見ると、お金の流れがわかりませんから、そこでのお金の流れというのは、全部裏金になってしまっているのではないかというふうに疑われることもありますよね。政治家としての資格がないんだということを言わざるを得ないと思いますよね」

岩手・陸前高田市長の政治団体“未提出”で解散も 繰越し額１３０万円の行方が不明に

専門家が指摘した報告書の未提出が“裏金”に繋がる可能性。取材を進めると、不透明な政治資金のある政治団体が見つかりました。

（記者リポート）「こちら３年前の『佐々木たく後援会』の政治資金収支報告書なんですが、翌年への繰越額は１３０万円と記載されています」



岩手県陸前高田市の佐々木拓市長の後援会「佐々木たく後援会」。３年前に提出した報告書には翌年への繰越額、約１３０万円と書かれています。

しかし、後援会はおととし、去年と２年連続で報告書を未提出で事実上、解散に。つまり、解散させられた団体に繰り越された政治資金１３０万円がどこにいったのか分からず宙に浮いてしまっているのです。

市長は収支報告書の未提出も知らず…１３０万円は口座に残ったまま

いったい１３０万円はどこへ？取材班は早速、陸前高田へ向かいました。まず、後援会の事務所があるとされる場所に行ってみるとそこにあったのは広大な空き地。後援会がいまどうなっているのか全く分かりませんでした。

公務を終え市役所に戻ってきた市長に直撃すると…

―――政治資金収支報告書出してないことを知っていた？

（陸前高田市 佐々木拓市長）「いや…あの…ちゃんと提出するように言われているので指示は出しておりますけれども」

―――市長の後援会の名前がありまして、２年連続提出していないということになっているんですけど、そちらはご存知ではなかったですか？

（陸前高田市 佐々木拓市長）「すみません、今初めて知りました」

収支報告書の未提出について初めて知ったという市長。その上で、消えた１３０万円の行方については…

―――１３０万円がどこに行ったのか全く分からないが？

（陸前高田市 佐々木拓市長）「特に何も使ってないと思うので、多分このままもしかしたら口座に残ってるということなんですかね」

―――収支報告書を出さないと１３０万がどうなったのか分からないが？

（陸前高田市 佐々木拓市長）「すぐに確認して適正な手続きをしたいと思います。その結果もおしらせします」

―――市長の責任は？

（陸前高田市 佐々木拓市長）「もちろん私の後援会ですので…」

佐々木市長は「繰越した１３０万円は使わないまま口座に残っていて、裏金には当たらない」と主張しました。

しかし、収支報告書が出されていない以上、われわれがそれを確かめるすべはありません。

ＭＢＳがこれまでに取材したところ、今年３月末時点で報告書を２年連続提出していなかった地方議員などの政治団体は２１４で、関係する地方議員は１９８人、首長は３人でした。政党に所属する議員では自民３１人、立憲８人、共産６人、維新７人、国民１人、無所属１４５人となっています。※党・自治体・本人のいずれかから確認