大阪の中心・大阪市天王寺区に位置し、JR「寺田町駅」から徒歩6分ほどの所にある「興國高校」。加盟200校の激戦区・大阪府の代表としての出場です。

12月29日の1回戦、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuで岐阜県代表「帝京大可児高校」と対戦します。

6大会ぶり2回目の選手権全国大会出場となる大阪府代表「興國高校」の応援したい5つのポイントを紹介しましょう。

1.2026年に学校創立100周年を迎える「オンリーワン教育」



全校生徒2,400人の私立男子高等学校。1人1人の個性を大事にする「オンリーワン教育」を掲げます。

難関国公立大学合格者だけでなく、プロスポーツ選手も多く輩出。サッカー部では日本代表選出の古橋亨梧選手を筆頭にこれまでに30人以上のプロサッカー選手を輩出しています。

クラブ活動に力を入れ、湯舟敏郎さんなどがOBの硬式野球部、元世界王者の井岡一翔選手がOBのボクシング部など、全国クラスの部活動が多いのも特徴です。

2. サッカー部の歴史



1964年創部の興國高校サッカー部は今年で62年目です。

しかし学校のグラウンドは40m×60m。週に2回はJ-GREEN堺で全面ピッチを使った練習を行います。

2005年にクラブの強化を開始し、内野智章前監督が、当時は部員わずか12人だったサッカー部を大阪屈指の強豪に導きました。

その後、2023年に六車拓也監督が就任しています。

2019年全国高校サッカー選手権初出場（初戦で埼玉の昌平高校に0-2で敗戦）。

2024年インターハイ初出場（初戦で静岡学園に1-2で敗戦）。

悲願の全国大会での1勝が待たれます。

3. タレント豊富な攻撃陣とチーム力で強豪・履正社相手にPK戦を制す



選手権地区大会決勝の相手は6年連続大阪府大会決勝に進出の強豪・履正社高校。

興國は、長身FW佐藤瞭太選手（3年）、テクニック光る水野凪斗選手（3年）、スピードが武器の左WG安田光翔選手（3年）を中心に多彩な攻撃を仕掛けました。

前半は両チーム、チャンスシーンを作るも得点は動きません。後半16分、竹村咲登選手（3年）の左サイドでのロングスローから佐藤選手が触って興國が先制します。

しかし、試合終了間際の後半39分に履正社が追いつき延長戦に突入。

延長戦ではスコアが動かずPK戦に突入します。すると、PK戦で守護神・岩瀬颯選手（3年）が3本連続でストップ。PK戦を3-1で制した興國が6大会ぶり2回目の優勝を果たしました。

4. 大阪屈指 274人の部員数！部訓は「美しく勝て」

プロサッカー選手を30人以上輩出してきたFC興國(興國高校サッカー部)には、プロを目指す選手が全国から集まり、現在は8チームに分かれて活動しています。

練習時間や場所などが限られる中、強度、技術、そして勝利に常にこだわります。

六車監督も「キッカケ一つで爆発的に成長する選手が多い」と語り、選手の起用機会を意識します。

サッカースタイルは伝統的に「ポゼッションサッカー」です。将来プロを目指すタレント軍団が長短のパスを組み合わせてゴールに迫ります。

5.チームの絆を強めたスペイン遠征

今年の夏、レアルマドリードから招待を受けスペイン遠征を行った興國高校サッカー部。遠征のため学校として初めてクラウドファンディングを行いました。

そんな中で参加した世界大会「アデへ国際ユース大会」で興國は見事、優勝します。

しかし大会初戦の勝利後には、試合に関して選手同士で衝突が起きていたそうです。

そこで中心となって発言したのがGK岩瀬選手でした。「どんなプレーがしたいのか、何のためにプレーするのか」選手だけで思いを本気で伝え、聞き、思いを共有しました。

そのミーティング後の選手たちは驚くほど主体的で意欲的になり、六車監督も「本当の意味でのチームの再構築だった」と大きな成長を感じたと語ります。

目指すサッカーへの思いが一つになった興國高校サッカー部は、選手層だけでなく、チームの絆も厚く、全国での初勝利を目指します。

（取材・文 高校サッカー選手権民放43社/読売テレビ）