「羽むしられてパック詰めされて、日にち過ぎたら値引きシール貼られて」クリスマスの過剰在庫と食品ロスの複雑な思いを作品に【作者に聞く】
クリスマスの翌日、値引きシールが貼られた丸鶏を発見。25日には「おつとめ品」となり、その後「3割引き」「半額」と何度も値引きシールが重ねづけされている。リアルなクリスマス事情を感じたみこまる(@micomalu)さんは『12月26日に6割引きで売られていた鶏肉に捧げる漫画』を制作。今回は制作の裏側について、みこまるさんに話を聞いた。
【漫画】本編を読む
■「クリスマス過ぎたらどんどん値下げされていく鶏さんがかわいそうに思えて…」
本作の制作の経緯は、「数年前の12月26日のスーパーで、クリスマスを過ぎて割引されている丸々一羽の鶏を見て、衝撃を受けたことが始まりです。牛や豚は頭のないものが店頭に並ぶことはないですが、鶏は丸鶏という形で季節を問わず目にすることがあります。今までだって何度もスーパーで目にしていたはずですが、『おつとめ品』として割引シールを貼られたものを目にすると、あらためて命の犠牲を突きつけられたような気分になりました。この衝撃を何かの形で伝えたいと思っていました。イラストや絵画など一枚の絵としては少し難しく感じ、漫画という『ストーリー＋絵』なら表現できそうだと思い、制作しました」と話すのは、作者のみこまるさん。
クリスマス近くなると少しずつ大量陳列でクリスマス用のチキンが並ぶ。そして、クリスマスを過ぎた瞬間からチキンには一気に値引きシールが貼られる。スーパー側は在庫を少しでも減らしたいが、消費者は「チキンか、もういいわ〜」という目で通り過ぎていく。その温度差を感じた、主人公は丸鶏の本懐を遂げさせようと、6割引きの丸鶏を購入。
案の定、家族からは「またチキン？」「イブにもチキンを食べた」と文句を言われた。しかし、「首を落とされて、羽をむしられて、パック詰めされて、クリスマス過ぎたらどんどん値下げされていく鶏さんがかわいそうに思えて…」とママが言うと、家族も納得。丸々一羽を食べつくした。
今回漫画を制作するうえでこだわったのは、「見たときの衝撃をお伝えするにはリアルに描いたほうがいいと思い、実際に丸鶏のパック詰めを買って観察しました。作中でいろいろなポーズをとるので、動かしてみて観察させてもらいました。観察後は参鶏湯にしていただきました。驚くほどおいしかったです」という。
投稿後の反響も大きく「命を奪っておいて食べずに廃棄こそかわいそうなことですね」「動物の命をいただいているっていうことをあらためて胸に刻みたい」などのコメントとともに、8.6万いいねがついた(2025年12月9日時点)。「たくさんの方にご覧いただき、それぞれ感じていただくことがあったようで、描いてよかったと思っています。あのとき見た丸鶏に感謝しています」
クリスマス、お正月、季節のイベントに合わせて打ち出されるたくさんの食品は一日だけのために消費される。過剰在庫と食品ロスを消費者がどう受け止めるか、深く考えさせられる作品である。
取材協力：みこまる(@micomalu)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【漫画】本編を読む
■「クリスマス過ぎたらどんどん値下げされていく鶏さんがかわいそうに思えて…」
本作の制作の経緯は、「数年前の12月26日のスーパーで、クリスマスを過ぎて割引されている丸々一羽の鶏を見て、衝撃を受けたことが始まりです。牛や豚は頭のないものが店頭に並ぶことはないですが、鶏は丸鶏という形で季節を問わず目にすることがあります。今までだって何度もスーパーで目にしていたはずですが、『おつとめ品』として割引シールを貼られたものを目にすると、あらためて命の犠牲を突きつけられたような気分になりました。この衝撃を何かの形で伝えたいと思っていました。イラストや絵画など一枚の絵としては少し難しく感じ、漫画という『ストーリー＋絵』なら表現できそうだと思い、制作しました」と話すのは、作者のみこまるさん。
クリスマス近くなると少しずつ大量陳列でクリスマス用のチキンが並ぶ。そして、クリスマスを過ぎた瞬間からチキンには一気に値引きシールが貼られる。スーパー側は在庫を少しでも減らしたいが、消費者は「チキンか、もういいわ〜」という目で通り過ぎていく。その温度差を感じた、主人公は丸鶏の本懐を遂げさせようと、6割引きの丸鶏を購入。
案の定、家族からは「またチキン？」「イブにもチキンを食べた」と文句を言われた。しかし、「首を落とされて、羽をむしられて、パック詰めされて、クリスマス過ぎたらどんどん値下げされていく鶏さんがかわいそうに思えて…」とママが言うと、家族も納得。丸々一羽を食べつくした。
今回漫画を制作するうえでこだわったのは、「見たときの衝撃をお伝えするにはリアルに描いたほうがいいと思い、実際に丸鶏のパック詰めを買って観察しました。作中でいろいろなポーズをとるので、動かしてみて観察させてもらいました。観察後は参鶏湯にしていただきました。驚くほどおいしかったです」という。
投稿後の反響も大きく「命を奪っておいて食べずに廃棄こそかわいそうなことですね」「動物の命をいただいているっていうことをあらためて胸に刻みたい」などのコメントとともに、8.6万いいねがついた(2025年12月9日時点)。「たくさんの方にご覧いただき、それぞれ感じていただくことがあったようで、描いてよかったと思っています。あのとき見た丸鶏に感謝しています」
クリスマス、お正月、季節のイベントに合わせて打ち出されるたくさんの食品は一日だけのために消費される。過剰在庫と食品ロスを消費者がどう受け止めるか、深く考えさせられる作品である。
取材協力：みこまる(@micomalu)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。