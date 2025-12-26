「ホープフルＳ・Ｇ１」（２７日、中山）

先週の朝日杯ＦＳをカヴァレリッツォで制した吉岡辰弥調教師（４９）＝栗東＝が、２週連続のＧ１制覇に挑む。送り出すジャスティンビスタは、カヴァレリッツォと同じくサートゥルナーリア産駒。自身が角居厩舎の調教助手時代に担当し、１８年ホープフルＳを制したゆかりのある馬の産駒で２歳Ｇ１連続奪取へ。来春のクラシック戦線を見据えて、勇躍東上する。

朝日杯ＦＳをカヴァレリッツォで制するなど、吉岡厩舎は今年の２歳世代が絶好調。新馬戦と京都２歳Ｓを連勝したジャスティンビスタもその勢いに乗って、無傷の３連勝でのＧ１制覇をもくろむ。

指揮官は２歳世代の好調ぶりについて、「馬がいいです」と謙遜しながらも確かなレガシーを受け継いでいる。２歳重賞を勝利した２頭の父は、角居厩舎の助手時代に担当していたサートゥルナーリア。１８年６月の新馬戦で鮮烈なデビューを飾って以降、翌春の皐月賞まで無敗で突き進んだ。調教師試験に合格したため、ホープフルＳを最後に担当から離れることになったが、今年はそのレースに喜びをともにした相棒の産駒で挑む。

枠順は２枠３番に決定。トレーナーは「内めからロスなく運べますね」と安堵（あんど）の表情。木曜朝は栗東坂路で軽く汗を流して、初の長距離輸送に備えた。「追い切った後の雰囲気もいいです。テンションに気をつけながらですが、体力的に輸送しても大丈夫だと思います」と順調さをアピールした。

「弱点が少ないですね。コースも馬場も距離も対応してくれるオールラウンダーです」と指揮官は対応力の高さを評価。前走は直線で内の馬と接触するなど不利がありながら快勝。「終わってみれば、どこからでも競馬ができそうな感じでした」と改めて能力の高さを認識した。来春のクラシックの主役を目指して、たくましくターフを駆け抜ける。