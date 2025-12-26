“冬の熱闘甲子園”誕生…日向坂46・小坂菜緒＆清水理央ら豪華ゲストが夏の記憶を語り尽くす【見どころあり】
ABCテレビは27日午後11時から、「熱闘甲子園」そして「高校野球」の魅力を余すことなく伝える特別番組『熱闘甲子園年末スペシャル』を放送する。
【写真】チアリーダー経験も！『熱闘甲子園年末スペシャル』で語り尽くす清水理央
毎年、夏をさっそうと駆け抜けていく高校野球。その歴史と感動を詰め込んだ企画VTRと、高校野球愛にあふれるスタジオトーク満載の1時間となる。MCはおなじみの斎藤佑樹とヒロド歩美。スタジオゲストには、高校野球大好き芸人として知られる山崎弘也（アンタッチャブル）に加え、日向坂46から小坂菜緒と清水理央を迎える。特に清水は、2022年に市立船橋高校のチアリーダーとして甲子園に出場した経験を持ち、当事者ならではの視点でも番組を盛り上げる。
■みどころ・主なラインナップ
1．深堀〇〇世代！〜同級生たちの今〜
日本球界を席巻した「松坂世代」や「ハンカチ世代」、「大谷世代」など、甲子園のヒーローを中心とした世代にフォーカス。今回は「大谷世代」「松井裕樹世代」の同級生たちが、今どこで何をしているのかを追跡。世代の主役の背中を追いかけ野球を続ける者、新たな道で奮闘する者たちの「今」を紹介する。
2．熱闘感動ストーリー『市船ソウル』
映画化もされた市立船橋高校の特別な応援曲「市船ソウル」。20歳の若さで亡くなった吹奏楽部OB・浅野大義さんが「どこにも負けない応援曲」として作曲し、流れると点が入るという“神応援曲”です。ゲストの清水理央（日向坂46）は、2022年にチアとしてこの曲とともにアルプススタンドを盛り上げた。曲に込められた想いと絆を振り返る。
3．熱闘感動ストーリー「県岐阜商・日大三」
県岐阜商・横山温大選手：生まれつき左手にハンデを持ちながら甲子園で活躍。大会後、斎藤佑樹が改めて取材を行い、その素顔に迫る。
日大三・本間律輝選手：準優勝を果たした裏には、姉のお守りと手紙の存在があった。「大会期間中は読まない」と決めていた手紙を、夏が終わった今、開封する。そこにつづられていた言葉とは。
4．熱闘が誇る「珠玉のカット」＆エンディング
数十台の専用カメラが捉えた球児の一挙手一投足、その「お宝映像」を一挙紹介。さらに、ファン必見の過去の「熱闘甲子園」エンディングを歴代テーマ曲とともに振り返る。
