10月上旬、東京の遊園地・浅草花やしきに入っていくのは人気アイドル・なにわ男子の道枝駿佑だ。その隣には制服姿の女子高生が。

「長身で金髪のイケメンがいたので、誰かと思ったら道枝さんでした。黒髪のイメージが強かったので驚きました。横には制服を着た安斉星来（せいら）さんがいて、閉園後の花やしきに入っていく様子を撮影していました。観光客が多い場所なので、道枝さんに気づいたファンは歓声をあげていました」（通行人）

2026年3月に映画『君が最後に遺した歌』で主演を務めることが発表されている道枝。生見愛瑠をヒロインにした10年間のラブストーリーを描いた恋愛映画で、2022年公開の『今夜、世界からこの恋が消えても』から4年ぶりとなる主演作を、ファンたちは待ち望んでいる。

制作関係者は「今回の撮影は別の作品です」と打ち明ける。

「道枝さんを主演とした、やはり恋愛がテーマの映像作品です。まだまだオープンになるのは先でしょう」

「なにわ男子」としても多忙なスケジュールをこなしている道枝だが、俳優活動も旺盛だ。芸能ジャーナリストはこう語る。

「端正なルックスを武器にモデル業で活躍していた道枝さんですが、日曜劇場『キャスター』（TBS系）に出演した際は、放送期間、永野芽郁さんに共演者の韓国人俳優と、田中圭さんとの二股不倫が報じられ、思わぬ形で注目を浴びることに。道枝さんは永野さんの部下役でしたが、重要な役柄を演じきりました。

まだ映画出演の経験が浅い道枝さんですが、出演のオファーは多いと聞きます。まだ23歳ということもあり、王道の恋愛ストーリーや学園ものでの需要があるようです。少女漫画から飛び出てきたような“王子様”らしさがありますからね。

サスペンスや社会派映画で主演を務めるには、あと数年、経験を積んでからになりそうです。本人は演技の仕事に意欲的で、このまま経験を積んでいけば、いい俳優になるのは間違いないでしょう」

2026年は多くの女性ファンをメロメロにするに違いない。