今夜6時間40分生放送『MステSUPER LIVE』タイムテーブル公開【アーティスト＆楽曲一覧】
テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）が、きょう26日に生放送される。全65組のアーティストが出演する同番組のタイムテーブルが発表された。
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
2025年を彩ったアーティストたちがヒット曲を披露するほか、STARTO所属アーティスト6組による豪華メドレーや、King & Princeと50TA（狩野英孝）による一夜限りのコラボ企画、そして最強アイドル8組80人による夢コラボや、ゴールデンボンバーの年末恒例「女々しくて2025流行語ver.」も披露される。
【全アーティスト＆タイムテーブル】
午後４時30分〜（五十音順）
INI「Present」
ACEes「Troublemaker」（嵐カバー）「Biggest Party」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
THE RAMPAGE「BREAK IT DOWN」
Tani Yuuki「もしものがたり」
超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）
FANTASTICS「BFX」
午後５時〜（五十音順）
ano「ハッピーラッキーチャッピー」
WEST.「SOUTH WEST BEACH!!」
Kis-My-Ft2「&Joy」
櫻坂46「Make or Break」
JO1「BE CLASSIC」
GENERATIONS「PAINT」
STUTS「99 Steps (feat. Kohjiya, Hana Hope)」
→ゲストダンサー 原口武蔵（LDH SCREAM）×勇太×三浦大知
なにわ男子「Never Romantic」
Number_i「i-mode」
NiziU「▼（※▼＝ハート）Emotion」
乃木坂46「ネーブルオレンジ」
羊文学「声」
BE:FIRST「Stare In Wonder」
緑黄色社会「さもなくば誰がやる」
よる６時〜（五十音順）
AI「ハピネス」
いきものがかり「生きて、燦々」
＝LOVE「絶対アイドル辞めないで」「ラブソングに襲われる」
SUPER BEAVER「人として」
Da-iCE「ノンフィクションズ」
DISH//「携帯電話」（RADWIMPSカバー）
Travis Japan「Disco Baby」
50TA（狩野英孝）「PERFECT LOVE」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」
マカロニえんぴつ「パープルスカイ」
三浦大知「Horizon Dreamer」
午後７時〜（五十音順）
アイナ・ジ・エンド「革命道中」
AKB48「RIVER〜ポニーテールとシュシュ〜ヘビーローテーション」
ゴールデンボンバー「女々しくて 2025流行語ver.」
SUPER EIGHT「あおっぱな」
Superfly「僕のこと」
T.M.Revolution「WHITE BREATH」
徳永英明「時代」（中島みゆきカバー）
Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」「Carrying Happiness」
M!LK「イイじゃん」
LiSA「残酷な夜に輝け」
RIP SLYME「JOINT」
午後８時〜（五十音順）
あいみょん「ビーナスベルト」
いきものがかり「コイスルオトメ」
幾田りら「恋風」
King & Prince「Theater」
最強アイドル８組80名が夢コラボ「なんてったってアイドル」（小泉今日子カバー）
高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）
SixTONES「Stargaze」「こっから」
timelesz「レシピ」「Rock this Party」
HANA「My Body」
Perfume「Mステ×Perfumeスペシャルステージ」
午後９時〜（五十音順）
WEST. × なにわ男子「硝子の少年」（KinKi Kidsカバー）
XG「GALA」
Kis-My-Ft2 × Travis Japan「ダイナマイト」（SMAPカバー）
King & Prince × SixTONES「One Love」（嵐カバー）
King & Prince×50TA「希望の丘」
Creepy Nuts「doppelganger」「オトノケ」
ZICO, 幾田りら「DUET」
HANA「NON STOP」
back number「ブルーアンバー」「怪盗」
Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」
YURIYAN RETRIEVER「難波ナンバーワン」
レミオロメン「粉雪」
午後10時〜（五十音順）
aiko「シネマ」
SHISHAMO「明日も」
Stray Kids「CEREMONY」
Snow Man「D.D.」「カリスマックス」
Vaundy「僕にはどうしてわかるんだろう」「怪獣の花唄」
ゆず「いつか」「GET BACK」
L'Arc-en-Ciel「Driver's High」「ミライ」
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
【全アーティスト＆タイムテーブル】
午後４時30分〜（五十音順）
INI「Present」
ACEes「Troublemaker」（嵐カバー）「Biggest Party」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
THE RAMPAGE「BREAK IT DOWN」
Tani Yuuki「もしものがたり」
超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）
FANTASTICS「BFX」
午後５時〜（五十音順）
ano「ハッピーラッキーチャッピー」
WEST.「SOUTH WEST BEACH!!」
Kis-My-Ft2「&Joy」
櫻坂46「Make or Break」
JO1「BE CLASSIC」
GENERATIONS「PAINT」
STUTS「99 Steps (feat. Kohjiya, Hana Hope)」
→ゲストダンサー 原口武蔵（LDH SCREAM）×勇太×三浦大知
なにわ男子「Never Romantic」
Number_i「i-mode」
NiziU「▼（※▼＝ハート）Emotion」
乃木坂46「ネーブルオレンジ」
羊文学「声」
BE:FIRST「Stare In Wonder」
緑黄色社会「さもなくば誰がやる」
よる６時〜（五十音順）
AI「ハピネス」
いきものがかり「生きて、燦々」
＝LOVE「絶対アイドル辞めないで」「ラブソングに襲われる」
SUPER BEAVER「人として」
Da-iCE「ノンフィクションズ」
DISH//「携帯電話」（RADWIMPSカバー）
Travis Japan「Disco Baby」
50TA（狩野英孝）「PERFECT LOVE」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」
マカロニえんぴつ「パープルスカイ」
三浦大知「Horizon Dreamer」
午後７時〜（五十音順）
アイナ・ジ・エンド「革命道中」
AKB48「RIVER〜ポニーテールとシュシュ〜ヘビーローテーション」
ゴールデンボンバー「女々しくて 2025流行語ver.」
SUPER EIGHT「あおっぱな」
Superfly「僕のこと」
T.M.Revolution「WHITE BREATH」
徳永英明「時代」（中島みゆきカバー）
Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」「Carrying Happiness」
M!LK「イイじゃん」
LiSA「残酷な夜に輝け」
RIP SLYME「JOINT」
午後８時〜（五十音順）
あいみょん「ビーナスベルト」
いきものがかり「コイスルオトメ」
幾田りら「恋風」
King & Prince「Theater」
最強アイドル８組80名が夢コラボ「なんてったってアイドル」（小泉今日子カバー）
高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃×AKB48×乃木坂46×超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）×＝LOVE×KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET）
SixTONES「Stargaze」「こっから」
timelesz「レシピ」「Rock this Party」
HANA「My Body」
Perfume「Mステ×Perfumeスペシャルステージ」
午後９時〜（五十音順）
WEST. × なにわ男子「硝子の少年」（KinKi Kidsカバー）
XG「GALA」
Kis-My-Ft2 × Travis Japan「ダイナマイト」（SMAPカバー）
King & Prince × SixTONES「One Love」（嵐カバー）
King & Prince×50TA「希望の丘」
Creepy Nuts「doppelganger」「オトノケ」
ZICO, 幾田りら「DUET」
HANA「NON STOP」
back number「ブルーアンバー」「怪盗」
Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」
YURIYAN RETRIEVER「難波ナンバーワン」
レミオロメン「粉雪」
午後10時〜（五十音順）
aiko「シネマ」
SHISHAMO「明日も」
Stray Kids「CEREMONY」
Snow Man「D.D.」「カリスマックス」
Vaundy「僕にはどうしてわかるんだろう」「怪獣の花唄」
ゆず「いつか」「GET BACK」
L'Arc-en-Ciel「Driver's High」「ミライ」