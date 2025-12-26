ソフトバンクの牧原大が25日、みずほペイペイドームで契約更改交渉に臨み、5000万円増の年俸1億5000万円プラス出来高払い（金額は推定）でサインした。変動制の3年契約で、来季が契約最終年となる。

今季はプロ15年目で初めて規定打席に到達し、打率・304で育成出身初の首位打者を獲得。二塁手のベストナインとゴールデングラブ賞にも輝いた。チーム事情に応じ外野手としても存在感を示した背番号8は「今年の成績を超えたい。（若手に）負けてるつもりはないので。セカンドのレギュラーを守りつつ、どこでも守る覚悟です」と頼もしく言った。

背番号3桁からのし上がりタイトルホルダーになっても“育成イズム”を貫く。交渉の席ではデータ全盛となっている中で若手の練習量が減っていることへの懸念を球団に伝えた。「誰にも負けない自信があるくらいやってきた」。育成選手の西尾、藤野と行う自主トレでは「タイトルを獲ってもこれだけやらないといけないということを感じてもらえれば」と語った。

同学年の有原が日本ハム復帰を決断し、来季から敵となる。「勝負事なのでね。彼がこれをやったら嫌がるだろうなということを仕掛けていきたいと思います」。攻守で変わらぬスタイルでチームのV3に貢献する。 （木下 大一）

≪年内の契約更改交渉終了≫ソフトバンクは25日で年内の契約更改交渉が終了した。まだ更改を終えていない周東と松本裕は日程の都合上、来年1月に持ち越しとなった。また、日本ハム復帰を決断した有原について、永井智浩編成育成本部長は「残念ながら、昨日お断りの連絡がありました」と説明した。