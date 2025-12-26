浜辺美波、生ドッキリに挑戦 番組スタッフになりきって“イリュージョン”
俳優・浜辺美波が、26日放送の日本テレビ系『うわっ！ダマされた大賞 2025』（後7：00〜後10：00）に出演。番組スタッフになりきって生ドッキリに挑戦する。
【番組カット】うれしそう！ドッキリ仕掛け人に挑戦！スタッフ姿の浜辺美波
審査委員長・浜辺は「新人スタッフ浜辺美波！こっそりイリュージョンチャレンジ」に挑む。ニセの健康番組で来ているターゲットの控え室に、浜辺がスタッフに扮（ふん）して潜入。ターゲットがアンケートを書いている間に、隙をついてさまざまなイリュージョンを披露する。初級編、中級編、上級編と徐々にイリュージョンの難度がアップ。ほぼぶっつけ本番で挑む浜辺だが、バレずにすべてのイリュージョンを成功させることができるのか。
同番組のMCは内村光良、羽鳥慎一が務め、安藤なつ、工藤理子、鈴木奈々、タイムマシーン3号、椿鬼奴、出川哲朗、中岡創一、ノッチ、槙野智章、村重杏奈、もう中学生、ゆい小池、ゆうちゃみ（※50音順）がスタジオゲストとして出演する。
