小柄な選手の希望の星となる。日本ハムの山本拓実投手（25）が25日、エスコンで自主トレを実施。今季12球団の投手に限ればヤクルトの石川と並ぶ、現役最小タイの身長1メートル67と小柄な右腕は「野球少年たちに僕みたいに小さくてもできるんだよ、という姿を見せるのも大事かなと思う。僕が与えられた役割はそこ」と決意を新たにした。

最近はオフシーズンに入り、トークショーなどでファンに一年間の感謝を伝える場が多い。中でも小柄な野球少年から「球が速くなるためにはどうすればいいですか？」と質問されるという。山本拓は「やっぱり野球をただやっているわけではない。特にオフシーズンになると思いますね」と子供たちに指標を示す立場であることを自覚する。

OBでは1メートル70の武田久（現投手コーチ）が3度の最多セーブ王に輝き、山本拓と同じ1メートル67の谷元圭介（現打撃投手）がプロ通算524試合に登板した。決して体格に恵まれなくても、第一線で活躍できることを証明してきた先輩たちのように「将来、僕と同じような背格好の選手がプロで活躍するまで頑張りたい」と系譜を受け継ぐことを誓った。

そのためにも、来季はさらなる飛躍を狙う。今季は27試合に登板し2勝2敗1セーブ、防御率3・51。9月に出場選手登録を抹消されて以降、2軍でシーズンを終えた。奪三振率は昨季の6・81から10・52と上昇しており「160キロを出せば現代のマウンドでも浮き上がる。そんな真っすぐを目指していきたい」。小さな巨人となる。（清藤 駿太）