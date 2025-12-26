TOMORROW X TOGETHER、ダマされた大賞初出演 仕掛け人に挑戦「人は応援の力でどれだけ記録が伸びるのか」
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERが、26日放送の日本テレビ系『うわっ！ダマされた大賞 2025』（後7：00〜後10：00）に初出演。仕掛け人となる。
【番組カット】うれしそう！ドッキリ仕掛け人に挑戦！スタッフ姿の浜辺美波
仕掛人となるTOMORROW X TOGETHERは「鉄棒にぶら下がっている間だけコンサートドッキリ」で芸人をダマす。「人は応援の力でどれだけ記録が伸びるのか」というニセ検証で呼び出された椿鬼奴が、鉄棒ぶら下がりの限界にチャレンジする。しかし、その応援隊はTOMORROW X TOGETHERのファン。鬼奴が鉄棒にぶら下がっている間だけ舞台の幕が上がり、TXTのパフォーマンスが見られる仕掛けに。TXTを見るために鬼奴を全力で鼓舞する応援隊とは知らず、自分が応援されていると思って全力で鉄棒にぶら下がる。応援なしで18秒しかぶら下がれなかった鬼奴だが、果たして結末は。
同番組のMCは内村光良、羽鳥慎一、審査委員長は浜辺美波が務め、安藤なつ、工藤理子、鈴木奈々、タイムマシーン3号、椿鬼奴、出川哲朗、中岡創一、ノッチ、槙野智章、村重杏奈、もう中学生、ゆい小池、ゆうちゃみ（※50音順）がスタジオゲストとして出演する。
