「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）

土壇場でチャンスをつかんだ。登録段階では繰り上がり順の４番目だったエキサイトバイオだが、回避馬が続出したことにより出走可能に。荻野極騎手（２８）＝栗東・フリー＝にとっては、デビュー１０年目にして初のグランプリ参戦となる。

エキサイトバイオとはラジオＮＩＫＫＥＩ賞で初タッグを組み、いきなり重賞初制覇。秋初戦の菊花賞では、１３番人気ながら３着と改めて高い能力を示した。ドリームジャーニーが制した０９年有馬記念を見て騎手を志した荻野極は「うれしかったですよ。憧れのレースでしたし、乗せていただけることに感謝しています」と胸を躍らせる。中間の追い切りには乗っていないが「入ることを想定して準備をしていたので良かったです。厩舎の皆さんに任せています。チャンスはもちろんありますから」と意気込んだ。

今年は自身のキャリアハイを大幅に更新するＪＲＡ６１勝をマーク（２１日終了時点）。５月には、鹿戸雄一調教師（美浦）の娘でタレントの成瀬琴と結婚した。先日、テレビ番組に出演した新妻は“ご褒美メシ”として、『ケイジャンチキンパスタ』を紹介。太りづらいグルテンフリーのとうもろこし麺と６種のスパイスを使用しており、「あれ、おいしいですよ！マネして作ってみてください」と頬を緩ませた。出走にこぎ着けた運も味方につけ、勝って最高の１年の締めくくりにしたい。