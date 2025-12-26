ムロツヨシ、旧知の仲・木南晴夏とのタッグに意欲「早いテンポが魅力」 フジ・スペシャルドラマ『うちの弁護士はまたしても手がかかる』
俳優のムロツヨシがフジテレビで来年1月4日午後9時から放送のスペシャルドラマ『うちの弁護士はまたしても手がかかる』で主演を務める。ムロは取材で見どころを語った。
【写真】息ぴったりのコンビネーションを見せるムロツヨシ＆木南晴夏
本作は2023年10月期の金9ドラマとして放送され、好評だった連続ドラマ『うちの弁護士は手がかかる』最終回の続きを描く。ムロをはじめ、吉瀬美智子、菅野莉央、日向亘、入山法子、東根作寿英、本多力、早瀬憩、安達祐実、村川絵梨、松尾諭、時任三郎、酒向芳、戸田恵子が再集結。新たに木南晴夏の出演も決定した。
ムロは新春ドラマとして新たな作品が放送されることについて「またやれるといううれしさと、何ができるだろうというのがすぐの感想だった」と話し、喜びと主演としての責任感が入り混じったような心境を明かした。
今回タッグを組む木南は、『勇者ヨシヒコ』シリーズなどで共演した旧知の間柄だ。「新しい魅力、力を木南さんが持ってきてくれた。早いテンポでそろうのが今回の魅力かな」と話した。撮影現場でも家族の話などで盛り上がるといい、仲の良さを見せた。
ムロの“ダークなシーン”も見られるという本作。「本番で、自分でやると決めていた台詞に変えて言った部分もある。前半の最後の見どころになる」とポイントとなるシーンもにおわせた。
1月23日で50歳を迎えるムロ。誕生日にはどこかで抱負を述べると明かし「現状維持をなくすべく動いている」と話した。新春ドラマに向けて「お正月にふさわしいエンタメドラマになっている。息の合ったムロと木南を楽しんで、みなさんのお正月に参加させてください」と呼び掛けた。
