杉咲花、冬と春のあいだを感じるビジュアル公開 『冬のなんかさ、春のなんかね』主題歌も決定
俳優の杉咲花が主演を務める日本テレビ系1月期水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（2026年1月14日スタート、毎週水曜 後10：00）のメインビジュアルと主題歌が26日、公開された。
【場面写真】『アンメット』以来の共演！腐れ縁な2人を演じる杉咲花＆岡山天音
本作は、主演・杉咲と監督／脚本・今泉力哉氏のタッグで贈る“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。主人公・土田文菜（杉咲）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや、かなわなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいく物語となる。
今回公開されたメインビジュアルは、冬空の空気が澄んだ中、撮影された。冬と春のあいだを感じるビジュアルとなっている。
主題歌を担当するのはHomecomings。先日、新体制になったHomecomingsが本作のために書き下ろした。その曲は「knit」。解禁された予告映像では、Homecomingsの主題歌も合わせて楽しむことができる。文菜が「恋愛とはなんなのか？」を考えながら、彼女をとりまく人々との関わり方を感じられる内容となっている。
Homecomingsの「knit」を聴いた今泉監督は「少しだけ体温があがりました。あったかくて寂しくて」とコメント。福富優樹（Homecomings）も「『愛がなんだ』と『Cakes』のように、『knit』という曲もこの作品にそっと寄り添ってくれるような気がしています。みなさんの暮らしのなか、ふとした瞬間にもこの『knit』が少しでも頼りになればいいなと、思っています」とコメントを寄せた。
【コメント全文】
■今泉力哉監督
去年の秋くらいからずっとこの作品の脚本と向き合ってきました。当初は恋愛ものにするのかどうかも決まっていなくて、でも、いろいろな経緯があってやっぱり恋愛にがっつり向き合ったものを書くことにしました。
執筆しながら頭の中に浮かんだいくつかの楽曲やアーティストたち。さまざまなアーティストの曲が劇中にも流れますが、主題歌を書き下ろしてほしいと思ったのはHomecomingsでした。映画『愛がなんだ』でご一緒して、また昨年もとある仕事でご一緒して。いつも思うのは、そのさびしさと温かさ、そして人懐っこさと冷たさの同居です。音楽のことはよくわからないのですが、そこには必ず＜さびしさ＞と＜諦念＞があって。そして＜決めつけないことを選び続ける確固たる視座＞があって。今作が恋愛ものになった時、どうしてもそのあたり（＝恋愛ってすごく曖昧なもので決めつけようと思ったら途端に嘘になる。あわいにこそ大切なことがある）を理解してくれる方々がいいなと思って。きっとホムカミなら自分が言葉にできない部分をすくい取って表現してくれると思い、ご依頼しました。
ぜひみなさんも「knit」聴いてみてください。ドラマとともに。楽曲単体でも。私は少しだけ体温があがりました。自分のダメさやだらしなさを許された気がして。あったかくてさびしくて。
■福富優樹（Homecomings）
今泉さんから受け取った気持ちと台本を読みながら、“それをしないことも含めたいろんなかたちの恋愛”、そして“性別を限定しないシスターフッドのようなつながり”、をテーマに歌詞を書きました。彩加さんがつけてくれたメロディーには、冬と春のはじまりの頃に現れる日差しの角度や暖かさ、しぶきのような愛おしさがつまっていてとても大好きです。
『愛がなんだ』と「Cakes」のように、「knit」という曲もこの作品にそっと寄り添ってくれるような気がしています。みなさんの暮らしのなか、ふとした瞬間にもこの「knit」が少しでも頼りになればいいなと、思っています。
【場面写真】『アンメット』以来の共演！腐れ縁な2人を演じる杉咲花＆岡山天音
本作は、主演・杉咲と監督／脚本・今泉力哉氏のタッグで贈る“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。主人公・土田文菜（杉咲）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや、かなわなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいく物語となる。
主題歌を担当するのはHomecomings。先日、新体制になったHomecomingsが本作のために書き下ろした。その曲は「knit」。解禁された予告映像では、Homecomingsの主題歌も合わせて楽しむことができる。文菜が「恋愛とはなんなのか？」を考えながら、彼女をとりまく人々との関わり方を感じられる内容となっている。
Homecomingsの「knit」を聴いた今泉監督は「少しだけ体温があがりました。あったかくて寂しくて」とコメント。福富優樹（Homecomings）も「『愛がなんだ』と『Cakes』のように、『knit』という曲もこの作品にそっと寄り添ってくれるような気がしています。みなさんの暮らしのなか、ふとした瞬間にもこの『knit』が少しでも頼りになればいいなと、思っています」とコメントを寄せた。
【コメント全文】
■今泉力哉監督
去年の秋くらいからずっとこの作品の脚本と向き合ってきました。当初は恋愛ものにするのかどうかも決まっていなくて、でも、いろいろな経緯があってやっぱり恋愛にがっつり向き合ったものを書くことにしました。
執筆しながら頭の中に浮かんだいくつかの楽曲やアーティストたち。さまざまなアーティストの曲が劇中にも流れますが、主題歌を書き下ろしてほしいと思ったのはHomecomingsでした。映画『愛がなんだ』でご一緒して、また昨年もとある仕事でご一緒して。いつも思うのは、そのさびしさと温かさ、そして人懐っこさと冷たさの同居です。音楽のことはよくわからないのですが、そこには必ず＜さびしさ＞と＜諦念＞があって。そして＜決めつけないことを選び続ける確固たる視座＞があって。今作が恋愛ものになった時、どうしてもそのあたり（＝恋愛ってすごく曖昧なもので決めつけようと思ったら途端に嘘になる。あわいにこそ大切なことがある）を理解してくれる方々がいいなと思って。きっとホムカミなら自分が言葉にできない部分をすくい取って表現してくれると思い、ご依頼しました。
ぜひみなさんも「knit」聴いてみてください。ドラマとともに。楽曲単体でも。私は少しだけ体温があがりました。自分のダメさやだらしなさを許された気がして。あったかくてさびしくて。
■福富優樹（Homecomings）
今泉さんから受け取った気持ちと台本を読みながら、“それをしないことも含めたいろんなかたちの恋愛”、そして“性別を限定しないシスターフッドのようなつながり”、をテーマに歌詞を書きました。彩加さんがつけてくれたメロディーには、冬と春のはじまりの頃に現れる日差しの角度や暖かさ、しぶきのような愛おしさがつまっていてとても大好きです。
『愛がなんだ』と「Cakes」のように、「knit」という曲もこの作品にそっと寄り添ってくれるような気がしています。みなさんの暮らしのなか、ふとした瞬間にもこの「knit」が少しでも頼りになればいいなと、思っています。