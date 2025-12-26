ソフトバンクの孫正義オーナー（68）が25日、28年シーズンまでの新たな3年契約を結んだ小久保裕紀監督（54）に“日本一継続”のノルマを課した。同日に都内グループ本社で今季のリーグ2連覇、5年ぶり日本一の報告を受け、来季以降も勝ち続けることを熱望。指揮官のリーダーシップを高く評価し、12球団のトップに立ち続けてほしいと期待を寄せた。

5年ぶりだった日本一の景色が何よりうれしかった。11月24日に福岡市内で行われ、約29万人を集めた優勝祝賀パレード。孫オーナーは先頭車両から目に映った情景をしみじみと振り返り、ゆっくりと切り出した。

「ファンの笑顔が違った。選手も自信にあふれた笑顔だった。ここ数年間、悔しい思いがありました。しかし、本当に素晴らしい日本一をね。僕もうれしかったんですよね」

勝利の美酒も格別だった。リーグ優勝時のビールかけ。栗原らに頭にかけられ続けたのを「肌から（アルコールが）入ってくるんでね。かなり酔っぱらってね、うれしかったです」と振り返った。そして阪神との日本シリーズを制し、5年ぶりの日本一。来季も再び12球団のトップに立つことを熱望した。

「王会長が世界一の記録を残され、頑張り抜く精神を植え付けた。これが、我がホークスのカルチャー。日本一で慢心、満足してはいけない。是非ね、連覇してほしい。やらなきゃいけないですし、やる以上は目指さないといけない。大いに期待してます」と2年連続の“頂”を願った。

今季は4月終了時に29年ぶりの最下位と出遅れた。「ハラハラしましたよね。最下位のスタートは僕の記憶にはあまりないですからね」。それでも交流戦優勝からV字回復し、10年ぶりのリーグ2連覇を達成。「素晴らしいリーダーシップ。間違いない」と小久保監督の手腕を称えた。指揮官と新たに28年までの3年契約を結び「ファンの総意」と説明。「勝負事は運も不運もあるが勝たないと。リーダーは勝てるように最大限の努力をしなきゃいけない。高い目標を持って鍛えていってほしい」と熱い期待を寄せた。

来季もパ・リーグを制すれば、球団の福岡移転後初のリーグ3連覇となる。2年連続日本一となれば、17〜20年のV4以来。小久保監督は「もちろん責任がある。気持ちは日本一後、来年に向かっています。報告して改めて来季へのモードにしっかり入っていけると思う」と身を引き締めていた。 （井上 満夫）

≪有原からお断り「連絡があった」≫慰留を続けていた有原が日本ハム入りを決めたことに関し、永井智浩編成育成本部長が「残念ながら昨日お断りの連絡がありました」と明かした。小久保監督は東京都内のソフトバンクグループ本社を訪れ、孫正義オーナーに5年ぶりの日本一達成などを報告。同行した城島健司CBOは22日に獲得発表した前台湾・味全の25歳の最速158キロ右腕、徐若熙（シュー・ルオシー）について「今すぐにでも先発ローテーションに入っていける」と太鼓判を押した。