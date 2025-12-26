公開枠順抽選会が２５日、都内のホテルで行われた。春秋グランプリ制覇を狙う宝塚記念覇者メイショウタバルは、武豊が抽選に臨み３枠６番に決定。自身が０６年ディープインパクト＆２３年ドウデュースで制した時と同じ赤帽をゲットしてニヤリと笑みを浮かべた。一方、最大のライバルと目される昨年の覇者レガレイラは隣枠の３枠５番に決まった。

金色のカプセルから運命の白い紙が取り出された。会場中が固唾（かたず）をのんで見守るなか、５番目の馬としてその名が呼ばれた瞬間、この日一番の温かな拍手が湧き起こる。メイショウタバル。テーブルに座る３人の男たちがネクタイの結び目をキュッと締め直し、壇上に向かった。

過去２年は地方交流重賞に騎乗していたため、３年ぶりに抽選会に登場した武豊。やはり、この人がいなければ始まらない。一年を締めくくる競馬の総決算。レジェンドにとっても今年はそれ以上の意味がある。傍らには幼い頃から互いを知る２学年上の幼なじみ、石橋師がいる。「石橋さんと来られてうれしいですね」。笑顔は穏やかだ。

馬番抽選の瞬間。引き手役に２人が譲り合うシーンもあったが、オーナーの願いも受け武豊が右手を伸ばす。ただ、さすがは千両役者。多くのカプセルから引き当てたのは、鮮やかな赤色の６。「いい枠だと思いますね」。何度もうなずいた。

それもそのはずだ。赤は武豊の有馬での勝負カラー。「ディープインパクトもドウデュースも赤帽で勝っていますからね」。０６年の引退レースで伝説となった名馬は３枠４番、一昨年にドウデュースで歴代トップタイとなる有馬Ｖ４を決めた際も３枠５番からだった。

枠順の引き手役こそ譲り合ったが、そこまで。レースプランを聞かれると「この世界は縦社会なので」と不敵な笑みを浮かべ、同型の馬を駆る後輩たちをけん制。もちろん、すぐに「冗談ですよ」と訂正したが、会場は大爆笑に包まれた。

ただここで終わらないのが、ユタカ劇場。石橋師は「豊に任せている」とプランは全権委任の構えだが、武豊からは爆弾発言が飛び出す。帰り際に「皆さんも期待しているでしょう？追い込みで行きます」とニヤッと笑い、さっそうと会場を後にした。真偽のほどは不明だが、勝ったキタサンブラック、ドウデュースと同様に有馬記念当日は１鞍入魂。勝負駆けなのは間違いない。

そこには天国への祈りもある。半世紀にわたり競馬界を支え、この冬のグランプリを誰よりも夢見ていた前オーナー・松本好雄氏。今年の夏、８７歳で旅立った「チーム・メイショウ」の大黒柱だった。その思いは今、息子の好隆オーナーへ継承された。「父が喜んでくれたらいいなと思います」。冬の寒空の下、脚本のないドラマが幕を開ける。