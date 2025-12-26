アース製薬とスポンサー契約

女子ゴルフの菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が25日、自身のインスタグラムを更新。大手日用品メーカー「アース製薬」とスポンサー契約を結んだと発表した。クリスマス当日の朗報に、ファンからは多くの祝福の声が寄せられている。

新しいスポンサーのロゴが入ったウェアを着た菅沼。白を基調としたウェアの肩付近には、新たに加わったアース製薬のロゴワッペンが輝き、黒いバイザーを被って笑みを浮かべた。

菅沼は自身のインスタグラムで実際の画像を公開。文面で「サポートしていただけることを、大変光栄に思います」「感謝の気持ちを忘れず、結果と姿勢で恩返しできるよう全力で頑張ります」などと記した投稿に、ファンからは祝福が寄せられた。

「おめでとうございます アース製薬さんもお目が高い！」

「すごーい ウェアがワッペンだらけになっちゃうねえ」

「アース製品いっぱい買う」

「アースなだけに、世界レベルでの大活躍を応援してますよ〜」

「CMにも登場するのかな…？」

「来シーズンは、是非、アース・モンダミンカップを、見事に奪取されることを期待しております」

今季は5月のパナソニックオープンレディースでツアー通算3勝目をマーク。メルセデス・ランキングは43位で、来季のシード権を獲得した。



（THE ANSWER編集部）