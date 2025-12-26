うらやましい？冬のボーナスが184万円だった男性　「今時ありがたい」と漏らす

冬のボーナス支給日を迎え、懐が温まった人も多いだろう。投稿を寄せた新潟県の50代男性（建築・土木技術職／年収1100万円）は、大幅なプラス査定で冬を迎えたそう。

「額面184万5000円。ボーナス120万＋利益が出てるので特別ボーナス64万」

通常のボーナス3か月分に加え、特別ボーナス1.5か月分が上乗せされたという。「手取り約129万円です」と明かしている。建築工事の現場監理という激務をこなしているようだが、それに見合うだけの対価は支払われているようだ。（文：長田コウ）

「飛行機のマイルやホテルのポイントは仕事で自然に貯まります」

男性は、自身の待遇だけでなく、会社の姿勢そのものも高く評価している。

「社員のやりがい、福利厚生、退職金の増額など、若い世代は退職金が何百万も増えるでしょう。今時ありがたい会社です」

神奈川県の50代男性（営業／年収1800万円）は、機械メーカー勤務。なんとこの冬、500万ものボーナスを手にしたという。

ボーナスについて「昨年と同じ額の500万円でした」と明かしている。額面か手取りかは不明だが、いずれにしても一般的な年収をボーナスだけで稼いでいることになる。

使い道は「生活費の足しや貯金です」と堅実そのものだが、高年収の営業職らしい役得もあるようだ。

「家族で旅行する際は飛行機のマイルやホテルのポイントで、ほぼほぼ交通宿泊費は無料ですので、お金は使いません。飛行機のマイルやホテルのポイントは仕事で自然に貯まります」

出張などで頻繁に移動や宿泊をするのだろう。仕事で貯めたポイントをプライベートの家族旅行に還元できるとは、羨ましい限りだ。

