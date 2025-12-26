今日26日(金)は強い冬型の気圧配置となり、上空には今シーズン一番強い寒気が流れ込む見込みです。日本海側を中心に広い範囲で雪が降り、特に近畿北部や山陰で積雪が急増する恐れがあります。また太平洋側にも雪雲の流れ込む所があるでしょう。積雪の急増や交通障害に警戒をしてください。

日本海側は広く雪 山陰や近畿北部などで積雪急増も

今日26日(金)は低気圧が千島近海を発達しながら北へ進み、日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。上空には今シーズン最強レベルの強い寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。





北日本から西日本の日本海側を中心に、広い範囲に雪雲が流れ込む見込みです。特にJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)の影響で東北や北陸だけでなく、近畿北部、山陰で短時間で雪の量が急増する地域がありそうです。短時間で一気に積雪が増えたり、雪を伴った非常に強い風が吹き、ふぶきや猛吹雪となる所もありそうです。ふぶきや吹き溜まりによる交通障害には十分に警戒をしてください。26日に予想される最大風速(最大瞬間風速)北海道地方 20メートル (30メートル)東北地方 20メートル (30メートル)北陸地方 25メートル (35メートル)中国地方 23メートル (35メートル)また、北日本から西日本の日本海側では大しけとなる所がある見込みです。26日に予想される波の高さ東北地方 6メートル北陸地方 6メートル うねりを伴う近畿地方 6メートル うねりを伴う中国地方 6メートル うねりを伴う暴風雪や暴風、高波、大雪による交通障害に警戒してください。

太平洋側も雪雲 普段雪の少ない所も積雪のおそれ

日本海側だけでなく、太平洋側にも雪雲が流れ込むでしょう。東北の太平洋側や関東北部、長野県でも大雪となる所がありそうです。関東南部の山沿いでも雪の降る所があるでしょう。また、普段雪の少ない近畿中部や近畿南部でも山地を中心に積雪となるおそれがあります。積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。



26日6時から27日6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

北海道地方 50センチ

東北地方 70センチ

関東甲信地方 60センチ

北陸地方 80センチ

近畿地方 40センチ

中国地方 40センチ

九州北部地方 20センチ

JPCZとは

冬型の気圧配置が強まると、シベリア大陸から冷たい風が日本海に流れ込みます。この冷たい風は、朝鮮半島北部に位置する長白山脈(最高峰:白頭山2744メートル)によって、いったん二分されますが、その風下である日本海で再び合流し、収束帯(雪雲が発達しやすいライン)が形成され、雪雲が発達しやすくなります。



この収束帯のことを「日本海寒帯気団収束帯(JPCZ)」と言います。こうしたJPCZの影響を受けるのは、主に東北南部や北陸、山陰などです。JPCZによって、雪雲が発達しやすくなり、その雪雲が次々と流れ込むため、大雪となることが多々あります。

雪道運転 万が一に備えての安心グッズ

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。

(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。