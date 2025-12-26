第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で東農大は、２年ぶり７１度目の出場となる。チームが掲げる「１６年ぶりのシード奪回」へ、１万メートルで日本学生最高記録（２７分２１秒５２）を持つエースの前田和摩（３年）が力走を誓った。昨年の箱根予選会は、肺気胸を患い出場できず、チームも本戦切符に１秒届かず泣いた。雪辱へ、今年１０月の予選会はチームトップの個人１４位と奮闘し、東農大の予選６位で出場に貢献。２区出走が予想される２年ぶりの箱根路へ古豪復活の起爆剤となりそうだ。

これまでの悔しさを箱根路にぶつける。今月１３日の会見で「シード権奪回」の目標を掲げるチームの大黒柱として、前田は自覚を胸に挑む覚悟を口にした。「チームのいい流れをつくるため、１秒でも前でタスキをつなげるように頑張ります」と誓いを立てた。

衝撃的な走りで復活を印象付けた。１０月の箱根予選会。直前に左膝付近を痛め、状態は「３０％くらい」（前田）だったが、走り出せば止まらない。個人１４位の走りでチームに勢いをつけ、６位通過に導いた。ルーキーイヤーの予選会でいきなり日本人トップ（全体９位）の１時間１分４２秒で駆け抜け、周囲の度肝を抜いて以来の快走。東農大に前田あり、を再び強烈に印象づけた。「走りで引っ張るというのが役割だと思っている」と力強い。

今年は、ここまでこの予選会と全日本の関東選考会しか出場はしていない。体調などを考慮しながら、狙った大会でしっかり結果を残す。「一戦入魂」はエースのスタイル。本戦にも照準を定め、状態を上げてきている。「元々、高校の時からバンバン試合に出る方じゃない。去年、今年と体調不良とけがが続いているってことで、無理に試合に出ることはなく最低限チームの力になれる試合に集中して出ている」と話す。

初出場した第１００回大会はケガの影響もあって、７区１３位だった。第１０１回大会は、左の肺気胸を患い予選会にすら出場できなかった。チームは１０位通過した順大に史上最小に並ぶ１秒差の１１位で敗退し、エースは悔しさにまみれた。今大会はその雪辱を果たす舞台でもある。本戦ではエースの集う花の２区出走が想定される。「強い選手がたくさんいる区間。そこで上を目指せたら、自分にもチームにもいい効果がある」。屈辱をバネにはい上がってきたエースが「松葉緑」復活へといざなう。（松末 守司）

◆前田 和摩（まえだ・かずま）２００５年１月１６日、兵庫・西宮市生まれ。２０歳。深津中時代はサッカー部でセンターバックとして活躍。報徳学園高に入学後、本格的に陸上を始める。３年時の全国高校総体５０００メートルで日本人トップの４位。東農大１年時の箱根予選会で、当時のＵ２０日本歴代２位の１時間１分４２秒で日本人トップの９位。２年時の日本選手権１万メートルではＵ２０の日本新記録となる２７分２１秒５２で３位に入った。１７７センチ、５５キロ。

◆東農大 １９１９年に独立した競技部として創部。箱根駅伝には２１年の第２回大会に初出場。最高成績は２位（７７年）。往路は優勝１回（７４年）、復路は最高２位（７７年）。出雲駅伝は最高５位（９１年）。全日本大学駅伝は最高２位が５回（７４〜７７年、８５年）。タスキの色は松葉色。大根を持って踊る「青山ほとり」（大根踊り）は応援団の名物。長距離部員は４７人、学生スタッフは７人。主なＯＢは２４年パリ五輪男子マラソン代表の小山直城（ホンダ）ら。