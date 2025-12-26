◆報知新聞社後援 全日本Ｕ―１２サッカー選手権

最高の景色へ、最高の仲間と。ＪＦＡ第４９回全日本Ｕ―１２サッカー選手権大会の開会式が２５日、鹿児島・川商ホールで行われた。全国の７８７７チームが参加した都道府県予選を勝ち抜いた４８チーム（前回優勝の東京都は２チーム）の選手らが出席。昨年、１７年ぶりの全国制覇を成し遂げた東京ヴェルディが堂々のＶ２宣言をすれば、ライバル勢も虎視眈々（こしたんたん）と頂点を目指している。群雄割拠の“真冬の祭典”は２６日から熱戦が始まる。

【ヴィッセル神戸】選手宣誓の大役を根津圭一郎主将（６年）が見事に果たした。長い髪をなびかせ、壇上に上がると、大会関係者、仲間、家族に感謝を述べた後、「最後に高市総理ではありませんが、走って走って走って走って走ってまいります」という言葉で締めた。「『走って』は５回入れました。自分で考えました。８０点の出来だと思います」と満足そうだった。

◆大会方式 出場４８チームが１２組に分かれてリーグ戦を行う。各組１位に加え各組２位のうち上位４チーム計１６チームがノックアウト方式の決勝ラウンド（Ｒ）に進出。試合時間は４０分（前後半各２０分）で同点の場合、決勝Ｒ１回戦と準々決勝はＰＫ戦を行う。準決勝と決勝は１０分間（前後半各５分）の延長戦を行い、決着がつかない場合はＰＫ戦で勝利チームを決める。