◆報知新聞社主催 全国都道府県対抗中学バレーボール大会（２５日、Ａｓｕｅアリーナ大阪）

開会式が行われ、男女計９６チームが入場行進した。前年優勝チームの主将である東京・草薙羅云（らい）と、京都・桝谷栞愛（かんな、ともに３年）が選手宣誓した。開会式後に男女のグループ戦各３試合が行われ、女子は今大会最長身の秋田・鎌田一歌（３年）が登場も、福井にストレート負け。男子では７度の優勝を誇る福岡が黒星スタートとなった。

今大会最長身プレーヤーが、初の全国舞台に立った。秋田女子の１８１センチ、鎌田はスパイクやブロックを決める場面もあったが、チームは序盤に７連続失点するなど流れをつかめず。「緊張が出た。もう少しやれたという後悔が残ってしまった」と肩を落とした。

幼い頃はバレエに励んでいたが、身長を生かした競技に取り組もうと、友人の誘いもありバレーボールに中学から没頭。「みんなでやって楽しかった」とのめり込んでいくと、２年時には「もっとうまくなりたい」と部活動に加えてクラブチームの練習にも参加するようになった。

今年は長身選手発掘育成合宿や全国中学生選抜の第１次強化合宿にも参加。レベルの高い環境に身を置くことで成長し、今大会は競技歴がチームで一番短いながらも主将に任命された。目指すのはプロ選手。「後悔が残らないよう、できることを全力で出し切ります」と、グループ戦突破へ負けられない一戦を見据えた。（瀬川 楓花）

【東京男子】 連覇に向け、開会式では草薙主将が人生初の選手宣誓。「ちょっと、かんじゃったんですけど…声はよく出せた」と、照れ笑いで振り返った。昨年は２年ぶり８度目のＶ。大会最多優勝のさらなる更新がかかる中、今回は全国中学生選抜の第１次強化合宿に参加した選手を３人、複数ポジションをこなす選手を６人そろえる。草薙は「全部出し切って、全力で挑みます」と闘志を燃やした。

◆大会形式 男女とも４８チームが参加。３チームずつ１６組に分かれてグループ戦を行い、各組１、２位が決勝Ｔ進出。勝率が同じ場合は〈１〉セット率〈２〉ポイント率の順で決定。３セットマッチ（２５点ラリーポイント。グループ戦と準々決勝までは第３セットのみ１５点）とし、３位決定戦は行わない。