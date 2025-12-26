ゴルフのジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる高知・明徳義塾中２年の須藤弥勒（１４）＝ゴルフ５／太陽自動車＝は２５日、四国中学校選手権（徳島・ＪクラシックＧＣ＝６３３７ヤード、パー７２）の第１ラウンドに臨み、首位と６打差の１１オーバーの８３の大乱調で、６位スタートとなった。

風雨の厳しいコンディションで、弥勒は重くなったグリーンに対応できず、得意のパターでまさかの４０パットを喫した。「フェアウェイキープもパーオン率も悪くない中、パットが記憶にないほど悪くて、ちょっとショックです」と肩を落として話した。

大会は２ラウンド制。２６日の最終ラウンドに向けて、名指導者として知られる明徳義塾の三木逸子監督のもと、巻き返しを図る。「まず、どこが悪かったのか、三木先生の指導を受けて、よく反省します。その後は、いっぱい食べて、よく寝て、明日、出直します」と弥勒は懸命に前を向いた。

◆須藤 弥勒（すとう・みろく）２０１１年８月６日、群馬・太田市生まれ。１４歳。１歳からゴルフを始め、東大出身の父・憲一さんの緻密な指導を受ける。１７年に大会史上最年少で世界ジュニアに優勝。１８年も連覇した。１９年にマレーシア世界選手権、２１年にキッズ世界選手権、２２年６月にジュニア欧州選手権優勝し、ジュニアゴルフ界の４大メジャーを制覇。２２年１月からアマチュアも無制限でスポンサー収入を得ることが可能になったことで、ダブル所属契約のゴルフ５と太陽自動車をはじめ多くの企業から推定総額３億６０００万円以上の支援を受ける。今年９月に群馬県内の公立中学校から高知・明徳義塾中に転校した。家族は父、元フィギュアスケート選手でピアニストの母みゆきさん、兄・桃太郎君、弟・文殊君。