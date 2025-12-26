◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）１２月２５日＝枠順抽選会

今年で１２年目となった公開枠順抽選会。コロナの影響を受けてリモートで開催されたこともあったが、今年は各陣営が一堂に会して行われた。集まった約４００人の競馬ファンが固唾（かたず）をのんで見守るなか、勝敗を左右する大事な抽選がスタートした。

最初に選ばれたのはミュージアムマイル。いきなり有力馬の登場に、観客席からは歓声が起きたが、その約１０分後、この日一番の盛り上りを見せたのが、５番目に呼ばれたメイショウタバルだった。

石橋調教師、松本好隆オーナーに促され、武豊が馬番の入った黒いボールをゆっくり手に取った。引き当てたのは３枠６番。会場の拍手と歓声に応えるように何度もうなずいたレジェンドは「いい枠だと思います。ディープ、ドウデュースも赤帽で勝ったので」と納得の表情を浮かべた。

ディープインパクトでは２着の０５年（６番）とラストランを勝利で飾った０６年（４番）、２３年のドウデュース（５番）も３枠の赤帽だった。過去３０年で連対率１位（２０・７％）を誇る馬番でもあり、さすがの引きの強さを披露した千両役者は「たまたまだけどドウデュース、キタサンブラック（１７年）の時もそうだった」と当日の騎乗予定は１鞍のみの“有馬入魂”で勝利を狙う。松本オーナーも「父が喜んでくれたらうれしいなと思います」と笑顔で本番を心待ちにした。

続く６番目に呼ばれたのがレガレイラ。有力馬が続けて登場し、会場のボルテージが最高潮となるなか、ルメールが引いたのはメイショウタバルの隣の５番。「パーフェクト！ 有馬記念は内枠が大事だから。スタートだけは気をつけないといけないですね」と連覇へのポイントを挙げた。全馬の枠順が決まると、過去３勝の名手は「ダノンデサイルが一番のライバル」と５枠９番に入った同じ４歳のダービー馬を警戒した。

その後は、一度も勝ち馬が出ていない鬼門の大外１６番にラストランとなるタスティエーラが入り、１５番目に引いたコスモキュランダの横山武は、エフフォーリアで勝った２１年と同じ５枠１０番にニッコリ。悲喜こもごもの枠順抽選を終え、いよいよ各陣営が本番モードに突入した。