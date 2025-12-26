◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）

暮れのグランプリ、有馬記念を担当するヤマタケ（山本武志）記者の「考察」追い切り編は、牝馬で史上初の連覇を狙うレガレイラに注目した。

今年の「考察」を託されたのは昨年、レガレイラを本命に指名したからだと思う。当時はこう書いた。「脚の爆発力で勝負するタイプで中山替わりは魅力」。その思いは今も強く、中山へ戻る点は大きな歓迎材料だろう。

ただ、今年は気になる点も多い。昨年の好位からの抜け出しは全くの想定外だった。年長牡馬と４キロ差の斤量５４キロを生かした戸崎の好騎乗に尽きる。過去５年で３着以内１５頭中１１頭が４角で５番手以内。やはり、位置はほしい。今秋の２戦は後方からの末脚勝負。昨年から２キロ増の５６キロでゲートの不安もまだある。ポジションを取れるかは微妙だ。

さらに、ここまで重賞連勝中だが、２走前のオールカマーは得意の中山で重賞ウイナーは他に２頭のみ。エリザベス女王杯は他にＧ１ウィナーが１頭のみで、前哨戦の紫苑Ｓ８着だった３勝クラスのリンクスティップが“先物買い”される形の２番人気だった。正直、メンバーは薄かった。内容は優秀でも、近２戦で上位人気に推されるなら素直には従えない。

有馬記念はリピーターがよく来ると言われるが、牝馬は決してそうではない。過去４０年で２回以上走った馬は１２頭いるが、前年から着順を上げたのはダイワスカーレット１頭のみ。ヒシアマゾンも、エアグルーヴも、クロノジェネシスも翌年は着順を下げた。タフな中山・芝２５００メートルで、牝馬が繰り返し好走することは難しい。今年は１番人気濃厚のレガレイラだが、本命にするつもりはない。（山本 武志）