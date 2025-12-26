ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を投稿した。

「聖なる夜を過ごしてね」とつづり、真っ赤なランジェリーショットをアップ。あおむけに寝転び、レース素材の透け透けストッキングを履いた脚を抱えたカメラ目線ショットなどを披露した。

また、別の投稿では布面積の少ない衝撃的なデザインの黒いランジェリー姿でポーズをとる動画も公開。「メガネ有りと無しどっちが良いかな」と黒ぶちのメガネや、黒のサンタ帽をかぶって笑顔を見せた。

ファンやフォロワーからも「超絶美女」「着エロの最高到達点」「凄くセクシーで素敵」「ナイスバディ」「肌が美しい」「魅惑的で心を奪われる」「超エロい」「ズッキュン」「眼鏡女子大好き」などのコメントが寄せられた。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。今年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。