「僕は1年で帰るつもりだった」――元巨人助っ人左腕の告白　“異国・日本”からMLB復帰に至った背景「信じられない経験だった」

日本でのプレーは30歳の助っ人にとって大きな財産となった。

「最初は1年だけのつもりだった」

今オフに巨人から自由契約となり、ナショナルズと1年550万ドル（約8億6000万円）で合意したフォスター・グリフィンは、地元放送局『MASN』の取材に対応。3年間も在籍した日本時代を振り返った。

異国の地で得たものはあまりに大きいものだった。グリフィンはブルージェイズを自由契約となった23年オフに巨人へ加入。同局のザッカーマン記者によれば、当時妊娠中だった妻を説得しての決断だった。

加入間もなくしてゼラス・ウィーラー打撃コーチから「ただ日本に来て、数年プレーしてMLBに戻れるだろうと思っているなら、それじゃ絶対に成功しない」と発破をかけられて臨んだグリフィンは、1年目から大車輪の活躍を見せる。20試合の先発登板で6勝（5敗）、防御率2.75を記録。同年オフに推定2億円の2年契約を締結した。

2024年も20試合に登板して6勝4敗、防御率3.01。迎えた契約最終年となった今季は、怪我もあって14試合の登板に終わったが、6勝1敗、防御率1.62と数字は安定。やはり先発ローテーションの軸となった。