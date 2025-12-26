秋田県の地方新聞『秋田魁新報』（12月17日Web配信）で、同県の佐竹敬久前知事（78）らが証言した【農水省がコメを増産しないよう要求】【交付金の削減を示唆】とする、農林水産省による“圧力”問題に、鈴木憲和農相（43）は否定の姿勢を貫いた。

【写真】小野田紀美氏とは同学年、何やら言葉をかける鈴木農相

コメ価格高騰などの物価対策の一環として、2026年9月までの使用期限を定めた「おこめ券」が消費者、多くの各自治体からも「NO」を突きつけられている農水省と鈴木農相。10月の高市早苗首相（64）による組閣に伴って大臣職を任されるも、日に日に国民からの信用を失っているようにも見える。

そんな折に前知事や県関係者から飛び出した、農水省からの“圧力”報道。秋田県の2023年産米、そして2024年産米の「生産量」にも影響を及ぼしたとしている。

この疑惑を問われて、12月23日の記者会見で「当時の担当者は“圧力をかけた認識はない”とのこと」と、意図はなかったと釈明した鈴木農相。一方で「仮に」としつつ、

「（秋田県との間に）圧力と受け止められるようなやり取りがあったとすれば、それは私としても非常に不本意ですし、あってはならないというふうに考えております」

今までも、これからも「国からの圧力と受け止められる」話し合いをさせないよう、大臣自ら省幹部に指示したことも明らかにした。

市場価格には「介入しない」も

この会見の模様は農水省公式YouTubeチャンネル『maffchannel』でも配信されているのだが、終盤には「コメの市場価格」についても質疑応答がなされている。これまでも政府として「コミットしない」とコメ価格への不介入を講じてきた鈴木農相。

ところが、ここでも「消費者も安心して購入できる価格であることが、私自身も必要だと考えている」と理解を示すも現状、生産者のコストや費用を考慮して「価格形成の推進のための検討を進めている」。政治家の常套句である「検討」を用いて、価格を下げることへの明言には至らなかった。

そして気になったのが、「生産者への補償」のあり方について。

現状、農業経営の安定化を図るため、大幅なコメ価格の下落や、自然災害による収量減少で農業収入が減少した場合に適用される「収入保険」、コメや農作物の収入減少影響緩和交付金である「ナラシ対策」等のセーフティネット対策の措置が講じられている。

このセーフティネットは「需要に応じた増産」を掲げていた、前農相の小泉進次郎防衛相（44）も議論を重ねていたもので、同氏の理論であれば増産によるコメ価格の下落が生じた際も、生産者である農家の収入も補償されることになる。

「増産」したい生産者への“釘刺し”か

ところが「増産」には一貫して否定的な立場にいる鈴木農相によると、

「私たちとして初めからですね、この…なんというか、（コメを）たくさん作って米価がどんどん下がった場合に“所得保障すればいいではないか”ということについてはですね、私としては、その立場は取り得ないというふうに考えております」

つまりは“各自治体、生産者判断での「増産」によるコメ価格の暴落、農業収入が減少した場合にはセーフティネットでの補償適用としない”とも受け取れる、まるで「増産するな」という“農家への釘刺し”にも聞こえるが……。

最後には「私の方から秋田県知事に何か、ということは全くありません」と、“圧力”問題を受けて以降、自身が県にアクションをかけたことはないとした鈴木農相。農水省のトップとして省の担当者だけでなく、“現場”の言い分も直接聞いてみてはどうか。