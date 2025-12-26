【暴風雪警報】岩手県・宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町などに発表 26日05:38時点
気象台は、午前5時38分に、暴風雪警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風雪警報】岩手県・宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町などに発表 26日05:38時点
岩手県の海上では、26日昼前から26日夕方まで暴風雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■宮古市
□暴風雪警報【発表】
26日昼前から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■大船渡市
□暴風雪警報【発表】
26日昼前から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
□暴風雪警報【発表】
26日昼前から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■陸前高田市
□暴風雪警報【発表】
26日昼前から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■釜石市
□暴風雪警報【発表】
26日昼前から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■大槌町
□暴風雪警報【発表】
26日昼前から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■山田町
□暴風雪警報【発表】
26日昼前から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■岩泉町
□暴風雪警報【発表】
26日昼前から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■田野畑村
□暴風雪警報【発表】
26日昼前から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■普代村
□暴風雪警報【発表】
26日昼前から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■野田村
□暴風雪警報【発表】
26日昼前から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s
■洋野町
□暴風雪警報【発表】
26日昼前から26日夕方にかけて警戒
風向 北西
・海上
最大風速 20m/s