レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のRIZINガールなどで活躍するモデル花乃衣美優（25）が25日、自身のインスタグラムを更新。サンタクロース衣装ショットを投稿した。

「フレエンの卒業イベントの時の」と伝え、自動車レースチーム「D'station Racing」アイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」のイベントで着用した、深緑色のミニスカートサンタ姿を公開。クリスマスツリーの脇で手でハートをつくってポーズをとった写真などをアップした。

また、別の投稿では「今年はなんだかんだ沢山サンタコス着る機会がありました」と胸元を大胆に露出した深紅のミニスカワンピースサンタ姿も披露。ぬいぐるみを抱いて座ったショットや、スラリと伸びた脚が際立つ立ち姿も添えた。

ファンやフォロワーからも「世界一のサンタさん」「唯一無二の最高サンタ」「サンタコスお似合い」「シックで素敵」「オシャレ過ぎる」「めっちゃ可愛い過ぎてヤバい」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。現在は自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めており、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活躍してきたが、今季限りで卒業する。