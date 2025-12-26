ホンダ新型「“カクカク”四駆SUV」！

ホンダのカナダ法人は2025年12月15日、ラージSUV「パイロット」の2026年モデルを現地で発売しました。

パイロットは、日本でも販売されている「CR-V」よりワンランク上の3列シートSUVで、カナダ市場ではフラグシップSUVに位置づけられています。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ新型「“カクカク”四駆SUV」です！ 画像で見る（70枚）

今回発表された2026年モデルは、内外装デザインの変更などを通じて、上質感や利便性の向上が図られました。

エクステリアでは、新形状のフロントグリルとフロントバンパーを採用するとともにルーフレールを全車標準化し、SUVならではの力強さを高めました。

また、新色として「ソーラーシルバーメタリック」と、オフロード志向を高めたグレード「トレイルスポーツ」の専用色として「アッシュグリーンメタリック」が設定されました。

ボディサイズは全長5083mm×全幅2090mm×全高1803mm、ホイールベース2891mmです。

インテリアは、メーターディスプレイとセンターディスプレイのサイズを拡大するとともにApple CarPlay＆Android Autoのワイヤレス接続に対応。さらに5G Wi-Fiホットスポット機能を追加し、スマートフォン連携やエンターテインメント性能を向上させています。

パワートレインは従来と同じく、最高出力285馬力、最大トルク262lb-ftを発生する3.5リッターV型6気筒ガソリンエンジンに10速ATを組み合わせています。駆動方式は4WDで、積雪路や悪路走行にも対応する高い走行安定性を備えています。

スペック自体は変更されていませんが、ステアリングフィールの改善、遮音材の最適配置による静粛性の改善が図られているのも2026年モデルの特徴となっています。

装備の違いによるグレードは「スポーツ」「EX-L」、トレイルスポーツ、「ツーリング」「ブラック エディション」の5種類を設定します。価格は5万8696カナダドル（約660万円）から。ホンダディーラーへの入荷は2026年初頭の予定です。

カナダではラージSUVに対する需要が引き続き高く、ファミリーユースからアウトドアまで幅広い用途に対応できるモデルが支持されています。パイロットは、実用性と快適性、そして走行性能のバランスを強みとしており、2026年モデルではその完成度をさらに高めました。

カナダ市場におけるホンダのフラグシップSUVとして、今後も安定した存在感を発揮していくことになりそうです。