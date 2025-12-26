「カラダがえぐい！」スイス代表のブロンド女子が魅せた“白ビキニでリフティング”に賛辞殺到！「超ホット」「めちゃくちゃ綺麗だ」
セリエＡ女子のコモに所属するスイス女子代表FW、アリシャ・レーマンが公式インスタグラムを更新。ビーチでリフティングする動画を公開し、ファンの喝采を浴びている。
インスタ・フォロワー数が1610万を数えるサッカー界きってのインフルエンサーは「メリークリスマス！」と題してひとつのムービーを投稿。白のビキニ姿で登場すると、テンポ良くリフティングする様子を紹介し、最後は大技を成功させてフィニッシュした。
その特異な美貌と斬新なファッション、そしてオープンなキャラクターが人気を博すレーマン。今回の投稿をチェックしたファン＆フォロワーからはさっそく賛辞が殺到し、「超ホット」「カラダがえぐい！」「めちゃくちゃ綺麗だな」「やっぱウマいね」「ダイナマイトだ」「この冬にどこにいるんだ？」「ひょっとしてブラジル？」「我らのプリンセス」など、コメント欄は大賑わいだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アリシャ・レーマンが公開した“白ビキニでリフティング”をチェック！
