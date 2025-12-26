メンディーサイモン友は選手権で主役級の輝きを放てるか。(C)SOCCER DIGEST

　昨年度の高校選手権では準優勝に終わり、今大会ではリベンジを果たしたい流経大柏（千葉）。優勝候補に挙がるこの強豪校で、サッカーライターの松尾祐希氏が注目している選手がメンディーサイモン友（２年）だ。

「サイドバックもセンターバックもできて、３バックの時は左右どちらのセンターバックにも対応できます。さらにフォワードをやるケースもあって。とにかく空中戦に強いです」

　川崎フロンターレの下部組織出身で、戦う姿勢や強度を備えた怪物DFは今年11月にU-17ワールドカップに出場。日本のベスト８入りに大きく貢献するなど、貴重な経験を積んだ。

「U-17ワールドカップでの経験は文字通り財産です。覚醒の予感を漂わせていて、選手権の舞台でポテンシャルを爆発させるかもしれません」
 
　松尾氏は「いずれはダビド・アラバ（レアル・マドリー）のようになってほしい」と期待。強さ、高さに加え、スピードも併せ持つメンディーサイモン友は、闘争心もあって、しかも舞台慣れしている。将来、日本代表の最終ラインを担う“DFW”になっても不思議はない。

　とにかく、この超逸材が選手権の舞台で頂点を極めるかは大きな話題となるはずだ。

構成●サッカーダイジェストWEB編集部

