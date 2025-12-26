µð¿Í¡¦ËÙÅÄ¸¿µ¡¢¡È¥é¥¤¥Ç¥ë¥°¥é¥Ö¡É¡õÂçÀªÎ®¤ÎÃ¦ÎÏÅêË¡¤Ç¡Ö°ÂÄê´¶½Ð¤ì¤Ð¡×
¡¡µð¿Í¡¦ËÙÅÄ¸¿µÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢Å´ÊÉÊýÄø¼°¤Ç¤¢¤ëÂçÀª¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤«¤éÆÀ¤¿¥Ò¥ó¥È¤òÍèµ¨¤Î³ÐÀÃ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡££Çµå¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¥°¥é¥Ö¤ò»È¤¤¡¢ÂçÀª¤ËÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿Ã¦ÎÏÅêË¡¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎý½¬¡£¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë½ª¤ï¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤êÈ´¤¯¡£¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡£¶Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£¸ÅÐÈÄ¤Ç£°¾¡£±ÇÔ¡£¡ÖÎÏ¤ÇÅê¤²¤ëÊÊ¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥ª¥Õ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿ÂçÀª¤«¤éÊ¢°µ¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤ÄÂÎ´´°Ê³°¤Î¶ÚÆù¤ÏÎÏ¤òÈ´¤¯ÊýË¡¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£µ¨½ªÈ×¤«¤é»È¤¤»Ï¤á¤¿²«¿§¤Î¥°¥é¥Ö¤Ï¼é¸î¿À¤«¤éÄ¾ÀÜ´«¤á¤é¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¹½Â¤¾å½¾Íè¤Î·¿¤è¤êº¸¼ê¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÆ°¤«¤»¤ëÍøÅÀ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£´íµ¡´¶¤òÊú¤¯£±£¹Ç¯¤Î¥É¥é£±¤Ï¡Ö°ÂÄê´¶¤µ¤¨½Ð¤ì¤Ð¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¿ô»ú¤Ï½Ð¤»¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡È¥¿¥¤¥Þ¥ë¡É¤Î½õ¸À¤ò¿Ê²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊËÙÆâ¡¡·¼ÂÀ¡Ë