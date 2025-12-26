

富士フイルム 「お正月を写そう♪2026 "チェキ™”運命のもちつき」篇

広瀬すず、横浜流星、吉沢亮、尾美としのりが、富士フイルムのお正月の風物詩としてお馴染みのTVCM「お正月を写そう♪」シリーズの新CM「お正月を写そう♪2026“チェキ™”運命のもちつき」篇に出演する。12月27日から全国で放映される。

尾美の指導の下、もちつきの特訓をする吉沢の様子を広瀬が、１月７日発表予定の新製品の“動画も撮れるチェキ™”で撮影し、QR コード付きのチェキプリント™にする。良い搗き手（つきて）のパートナーがおらず、町内のもちつき大会の出場を渋る横浜にチェキプリント™を手渡して、吉沢を紹介するストーリー。QR コードをスマホで読み取った横浜が目にしたのは…？

本TVCMは、毎年もちつき大会を開催しているとある町が舞台。野球ボールを弄ぶ吉沢に、尾美が「草野球のエースにしておくのはもったいない才能だ。その才能をもちつきに活かしてみないか？」と声をかけるシーンから始まる。その後、吉沢はもちつきの特訓を重ねその才能が完全開花。特訓の様子を陰から見ていた広瀬は「あれは、もちつきの天才だわっ！」とつぶやき、その様子をチェキ™で撮影。良い搗き手（つきて）がいなくて、もちつき大会への参加を渋る横浜のもとへ向かい、吉沢の存在を伝える。吉沢の才能を疑う横浜に、広瀬が「チェキ™で撮ってきた、この動画を見てみてよ」とQRコード付きのチェキプリント™を渡す。横浜がORコードをスマホで読み取ると、もちつきの特訓をする吉沢の動画が再生される。吉沢のもちつきではなくチェキ™で動画が撮れることに驚く横浜に、「そっちかい！」と広瀬は思わずツッコミを入れる。もちつきをめぐる広瀬、横浜、吉沢、尾美のコミカルなやりとりに注目だ。

撮影エピソード

◇鮮やかな着物姿で登場！“動画も撮れるチェキ™“で撮影しまくる広瀬

広瀬がお正月にふさわしい鮮やかな着物姿で登場。毎年おなじみの「お正月を写そう♪」のジングル収録や、“動画も撮れるチェキ™”で楽しそうに撮影をする広瀬の姿が印象的。

◇餅つきの極意は「餅返し」にあり！シックな着物姿で挑んだ横浜の「餅返し」特訓

餅返しに初挑戦。指導員から餅を返す動きについて、熱心に指導受けていた横浜。紺色のシックな着物を身にまとい、力強く「餅返し」をする横浜の真剣な眼差しから目が離せない。

◇CM 撮影で杵を振り下ろした回数は数知れず？！吉沢の迫力溢れる“もちつき”姿

撮影現場で杵を振る動作を繰り返し練習し「杵を振り上げたときに軸がブレるな…」とつぶやく姿も見られるなど、練習熱心な姿を見せた吉沢。「よいしょ！よいしょ！」と力強く杵を振り下ろす吉沢の姿に注目だ。

◇尾美と吉沢のもちつき特訓シーン！尾美さんのアドリブに思わず笑顔に？

オフシーンでは杵を振る吉沢の姿を優しい笑顔で見守っていた尾美だが、本番になると一瞬で真剣な表情に変わり「もっと気合いを入れろ！」と吉沢を鼓舞。「あと100本！」という尾美のアドリブに吉沢が思わず笑ってしまうお茶目なシーンもあった。

広瀬すず、横浜流星、吉沢亮インタビュー

――「お正月を写そう♪」の CM にご出演されていかがでしたか？

広瀬

毎年「お正月を写そう♪」の撮影の時期になると「わ、年末が来る！」みたいな感覚になります。お正月の風物詩のような、お着物を着たり、今回の「もちつき」みたいな体験をすると、「あ、なんかもう年明けたんじゃないかな」って思うくらい、すごく軽やかな気分になる撮影なので、毎年楽しみにしています。今回もハッピーでコミカルな CM になりそうだなと完成を楽しみにしています。

吉沢

（この CM への出演は）4 年ぶりで。前回の出演時には、柔道家のウルフアロンさんに寝技を決めるという、とんでもないことをやった思い出が印象に残っています（笑）本当に贅沢な経験をさせていただきました。今回はすずちゃんと、最近映画で一緒だった横浜流星くんともご一緒させていただき、非常にありがたく思っています。

横浜

印象的なのは、やはり餅つきのシーンですね。自分は餅を返す作業をやらせていただきました。非常に難しかったですが、指導の方に丁寧に教えていただいて、なんとか形にはなったと思うので、注目してほしいです。吉沢くんとは（映画）国宝での信頼関係がありますので、二人の餅つきのシーンは息がぴったりだったと思います。――CMでは、必死にもちつきを練習するシーンが印象的でした。実際にご自身の壁を破るために、ここ最近で新たに課した「特訓」や「マイルール」などがあったら教えてください。

広瀬

元々運動好きなのですが、素手で感覚的にできるものは昔から得意でした。ラケットとか何か道具を一個挟むもの（スポーツ）はできなかったので（笑）最近、新たにテニス、バドミントン、卓球を始めました。得意になりたいなと思って！

吉沢

家筋トレ。今までは、筋トレって言ったらジムに行って、パーソナルトレーナーさんに見てもらいながらやっていました。パーソナルトレーニングだと行くまでは面倒くさくても、行ってしまえば、強制的に全てのプログラムをやるわけじゃないですか。でも家筋トレって、もう常に自分との戦いなんですよね。その日にやるかやらないかっていうところから戦いが始まり、それに勝ったとしても、全てのプログラムを完璧にやるかというところで、また戦いが始まる。そこに勝った時に、やっぱり家筋トレならではの達成感みたいなものを感じられるなと思っています。――餅つきの練習のように、時間を忘れて没頭してしまうものがあれば教えてください。

横浜

芝居ですね。没頭して時間を忘れるし、きっとこれからも没頭し続けるだろうなと思っています。プライベートだと没頭できるものがないので、探したいです。最近気になったのは健康。役作りで減量しなきゃいけない中で、無添加（の食べ物）を摂ろうとか、そういうものを気にするようになりました。――1月7日にチェキ™の新製品が発表されます。まだ詳細はお伝えできないと思いますが、みなさんに、どんなことに期待して欲しいですか？

広瀬

見た目とかフォルム、機能なども含めて今までと全然違います。今回のチェキ™が一番人気出るんじゃないかって思うくらい、みんなが好きそうな機能が本当にたくさんあると思いました。

SNSもさらに楽しくなりそうな、「映え」な感じがすごくするなと思って。たくさんの方が喜んでくれる様子が想像できます！（カメラの）持ち方とかも憧れが詰まった感じがしました。

吉沢

1 台にこんなに機能詰め込んで大丈夫？って思っています(笑)。本当にこの 1 台だけでたくさんの機能があります。写真を撮ったり、動画が撮れたり、これを持って外に出るのがすごく楽しくなりそうだなと思いました。「なんか今までありそうでなかったやつだ」とすごく興奮しちゃいました。これは相当人気出るんじゃないですかね。

横浜

革命ですね。チェキ™に囚われていない。本当に皆さんの期待を超える商品になっていると思います。