10月のドラフト会議では将来の球界を担う若手選手たちが指名を受けてプロの門を叩いた。一方で、多くの選手が今季限りでの引退や、他球団への移籍など新たな人生をスタートさせることになった。今年まで所属したチームから去りゆく選手を2回に分けて紹介する、年末恒例の「惜別球人」。第1回はパ・リーグ編、ソフトバンクの武田翔太投手。

武田の第2章が韓国で始まる。SSG入団が決まった右腕は「最初に声をかけてきてくれた球団。楽しくやりたい気持ちがあります」。妻とまだ幼い子供、家族を支えないといけない。24年に右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、まだ投げられる感覚もある。舞台を移し現役を続行する。

10月に来季の契約を締結しないことを球団に伝えられた。16年にキャリアハイの14勝を挙げるなど14年間で通算66勝。高卒1年目の12年7月7日の日本ハム戦で19歳3カ月で初登板初先発初勝利をマークした。今年7月13日楽天戦で前田悠が19歳11カ月でプロ初勝利を挙げた際には偉大な記録が再びクローズアップされた。「どれだけ上を見てやるか」と事前に前田悠に助言を送っていたのが武田だった。地元の宮崎キャンプではホテルまで走って帰った。努力を背中で示す上に、後輩への思いやりも魅力だった。

代名詞となった縦割れの独特なカーブ。直球とのコンビネーションで視覚的ズレを生んでいた。17年には小久保監督率いる日本代表のWBCメンバーに大谷翔平の代役で招集された。「筋肉を使わず骨で投げる」などと投球知識も多彩で引き出しもある。韓国で、もう一花咲かせてみせる。 （井上 満夫）

◇武田 翔太（たけだ・しょうた）1993年（平5）4月3日生まれ、宮崎県出身の32歳。宮崎日大では甲子園出場なし。11年ドラフト1位でソフトバンク入り。1年目に8勝1敗、防御率1.07でパ・リーグ特別表彰の優秀新人賞受賞。15年プレミア12、17年WBC日本代表。1メートル87、90キロ。右投げ右打ち。