10月のドラフト会議では将来の球界を担う若手選手たちが指名を受けてプロの門を叩いた。一方で、多くの選手が今季限りでの引退や、他球団への移籍など新たな人生をスタートさせることになった。今年まで所属したチームから去りゆく選手を2回に分けて紹介する、年末恒例の「惜別球人」。第1回はパ・リーグ編、オリックスの井口和朋投手。

日本ハム、オリックスに在籍した計10年間で通算254試合に登板し、先発は17年の1度のみ。中継ぎ職人として生き抜いてきた井口は、新天地に決まったオイシックスでさらなる高みを見据え、先発挑戦を直訴した。

「海外に挑戦することも前向きに考えてくれているチームだと思ったのも、一つの理由。あくまでメインは海外で考えていて、そこに行きたいための先発挑戦です」と思いを明かした。

戦力外通告の直後も、ドバイなど具体的な地名を挙げて進路を模索。「短い野球人生の中でも、他の国の環境に身を置いて野球をやってみたいという好奇心が、後の人生の価値観に関わってくるんじゃないかと思って」。引退後も見据え、視野を広げながら次の道を選択した。NPB通算82勝で、日本ハムで同僚だった武田勝監督の存在も「先発をやるにあたって、壁に当たったときも相談しやすい」と決断の大きな要因となった。

23年オフに日本ハムを戦力外となり、育成契約からはい上がったオリックスでは2年間で計37試合に登板。「野球でしかできない経験もあると思う。まだできる体なのであれば最後までいこうと」。新たな景色を求め、活力を燃やし続ける右腕の挑戦は続く。 （阪井 日向）

◇井口 和朋（いぐち・かずとも）1994年（平6）1月7日生まれ、神奈川県出身の31歳。武相から東農大北海道オホーツクを経て15年ドラフト3位で日本ハムに入団。23年限りで戦力外となり、オリックスと育成契約。24年3月に支配下登録された。1メートル75、75キロ。右投げ右打ち。