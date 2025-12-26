【データで振り返る25年12球団記録レビュー】17年以来の最下位に沈んだロッテにあって、規定打席到達を果たした若手3人の活躍は、数少ない明るい話題になった。それぞれの打率は、西川がリーグ6位の・281、藤原が同10位の.2271、寺地が同17位の.256で、いずれも初の規定打席到達だ。

中でも西川は青学大から昨年のドラフト1位で入団したルーキー。ロッテ新人の規定打席到達は、18年の藤岡以来12人目で、大卒および外野手では11年の伊志嶺翔大以来14年ぶり。達成者12人のうち、西川の打率は、85年横田真之の・300を筆頭に5番目の高打率で、打率ランクのリーグ6位は、55年榎本喜八（当時毎日）と前出横田の各10位を上回るチーム新人の最高位になった。

また、明徳義塾から23年ドラフト5位で入団した寺地は、まだ2年目の捕手。高卒2年以内での規定打席到達は、21年の紅林（オ＝2年目）以来で、左打者では19年の村上（ヤ＝2年目）以来。チームでは57年の須藤豊（2年目＝当時毎日）以来68年ぶり4人目で、捕手およびドラフト制（65年開始）以降の入団選手では球団初の快挙になった。サブロー新監督の下、巻き返しを図るチームのため、藤原も含めた3選手のさらなる飛躍が期待される。（記録課・志賀 喜幸）