第105回全国高校ラグビー大会は27日に大阪府東大阪市の花園ラグビー場で開幕する。今春の選抜大会を制し、大会3連覇を狙うシード校の桐蔭学園（神奈川第1）は初戦となる30日の2回戦で、茗渓学園（茨城）―常翔学園（大阪第2）の勝者と対戦する。大会シード委員長を務める清鶴敏也氏（64）が今大会を展望。優勝候補の筆頭に桐蔭学園を挙げ、前回大会準優勝でノーシードの東海大大阪仰星（大阪第1）なども注目校に挙げた。

春の選抜大会を制し、大会3連覇を狙う桐蔭学園は攻守で総合力が高く、やや抜けた存在だ。桐蔭学園に追随する2、3番手がおらず、今回はA、Bシードの区別をつけなかった。京都成章や大阪桐蔭、東福岡など残りのシード7校の実力は横一線といっていい。

桐蔭学園は初戦の30日に、茗渓学園―常翔学園の勝者とぶつかる。展開力のある茗渓学園に対し、縦に強い常翔学園の構図。1回戦屈指の好カードだ。どちらが勝ち上がってきても簡単な相手ではない。3連覇を狙う上で、ここが大きな第一関門になる。

東海大大阪仰星は今春の選抜大会出場を逃したことで初めてシードから漏れたが、前回大会準優勝が示すように花園での戦い方を熟知した好チームだ。仰星が入ったブロックのシード校は佐賀工。ともにノーシードながら実力校の中部大春日丘や大分東明の実力校も同居しており、死のブロックと形容してもいい。仰星が1回戦を突破すれば佐賀工との対戦になるが、佐賀工を破る可能性も大いにあるとみている。

シード校の国学院栃木は6月の関東大会で桐蔭学園を下しており、力を秘める。大分東明は6月の九州大会で東福岡に敗れて準優勝。大分東明の選手中心で乗り込んだ10月の国民スポーツ大会で大分は3位に入り、優勝した大阪とは接戦だった。仕上がりは非常にいい。1回戦から熱戦に期待したい。 （同志社香里監督、大会シード委員長）

≪大会アラカルト≫

☆最多出場☆ 秋田工は最多更新の73度目の出場。

☆お久しぶり☆ 専大松戸（千葉第2）は31大会ぶりの出場。

☆はじめまして☆ 慶応志木（埼玉第2）、名古屋（愛知第2）、岐阜聖徳学園が初出場。

☆選手宣誓☆ 関西学院（兵庫）の西浦章博主将が務める。

≪68年目悲願の初出場≫慶応志木（埼玉第2）は創部68年目で悲願をかなえた。屈指の受験難関校で、約40人の部員で競技経験者は10人余り。進学先の名門、慶大の支援を受けて飛躍を遂げ、同じ黒色と黄色の「タイガージャージー」をまとって花園に挑む。元日本代表の良太さんを父に持つ、主将のCTB浅野優心は「入学動機は志木高で初めて花園に行きたいと思っていたから。大学生と同じジャージーには責任感や重みを感じるし、誇らしさもある」と思いを口にした。1回戦で青森山田と対戦する。

≪もう一つの花園にも注目≫“もう一つの花園”の戦いにも注目だ。1月5日の準決勝の前座試合として午前11時から「第18回U18合同チーム東西対抗戦」（30分ハーフ）が第1グラウンドで開催される。各都道府県の新人大会や各ブロック新人大会の15人制試合に単独校で参加できなかった選手が対象で、夏に開催された「KOBELCO CUP 2025 第21回全国高等学校合同チームラグビーフットボール大会」に参加した選手の中から選出される。また、今月27日開会式後に「U18花園女子15人制」の試合を開催。午前11時キックオフの20分ハーフで、第1グラウンドで行われる。