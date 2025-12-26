自身のインスタグラムで公開

フィギュアスケートの全日本選手権にアイスダンスで出場した紀平梨花（トヨタ自動車）がインスタグラムを更新。意外なアスリート仲間との“イルミネーションデート”を報告すると、ファンから驚きの声が寄せられている。

綺麗なイルミネーションが施された木々をバックに頬を寄せた紀平。相手は、今季は米ツアーを主戦場にプレーした女子ゴ ルファーの吉田優利だった。食事も楽しみ、充実したオフ時間だったようだ。

紀平は自身のインスタグラムに「夜は、優利ちゃんとイルミネーションデート」と記して実際の画像を公開。「今日だけシーズン終わりのご褒美です」「来シーズンに向けて、またがんばります！ たっくさんお話して、次の帰国も会う約束をしたので大満足 また夏にね」と再会を約束していた。

ファンからは「オシャレしてお友達と沢山お喋りするのって最高だよね」「お二人に接点があったんですね！」「すごい2トップ！ 二人が知り合いだとは知らなかったのでびっくり」「天才同士いいね」「笑顔が多くとても嬉しくなります」「スポーツ界の素敵な御二人」などの声が寄せられた。

女子シングルで活躍してきた紀平は今年9月、西山真瑚（しんご、オリエンタルバイオ）とのカップル結成を電撃発表。全日本選手権ではフリーダンス（21日）で、自己ベストの86.97点をマーク。合計も自己ベストの144.41点で4位に入った。



