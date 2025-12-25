株式会社オートバックスセブンは、ヤマハ株式会社との協業を発表し、アフターマーケット向けの車載オーディオ製品の開発に着手した。

両社は、それぞれの技術と知見を融合し、楽器本来の音を再現する高音質スピーカーを開発することで、移動中でも上質な音楽体験の提供を目指す。2026年1月開催の「東京オートサロン」では、開発中スピーカーを搭載したデモカーを展示予定のため、会場へ行かれた方は同ブースに立ち寄ってみてはいかがだろうか。

オートバックスセブン、ヤマハと協業開始

～カーオーディオの新たな価値創造に挑む～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井 勇吾、以下「当社」）は、ヤマハ株式会社（代表執行役社長：山浦 敦、以下「ヤマハ」）と協業し、アフターマーケット向け車載オーディオ製品の開発に着手しました。両社の強みを融合し、ドライバーに「本物の音楽体験」を提供する新しいカーオーディオ価値の創出を目指します。

ここがポイント！

■ ヤマハと協業し、カーオーディオの新しい価値を創出

■ 楽器本来の音を再現する車載スピーカーの販売を目指す

■ 東京オートサロン2026で開発中のスピーカー搭載デモカーを展示

カーライフにおける音楽体験の価値は年々高まっており、移動中も高音質で快適な音響環境を求めるドライバーが増えています。こうしたニーズに応えるべく、アフターマーケットでは個性と高品質を兼ね備えた新しい選択肢が求められています。

ヤマハは楽器・音響機器分野で世界的に認められた技術を有し、当社は市場のニーズを捉え、カーライフを豊かにする商品・サービスを提供してきました。今回の協業を通じて、両社の強みを融合し、ドライバーに「本物の音楽体験」を届ける新しいカーオーディオ価値の創出を目指します。

現在、ヤマハの音響技術を搭載したアフターマーケット向け車載スピーカーの開発検討を進めています。楽器本来の音色や表現を忠実に再現し、走行中でも上質な音楽体験を提供します。さらに、2026年1月に開催される東京オートサロン2026（幕張メッセ）において、現在開発中のスピーカーを搭載したデモカーをオートバックスブースにて展示予定です。ぜひ会場で、両社が提案する新しいカーオーディオの世界をご確認ください。

【展示情報】

・展示会名称：TOKYO AUTO SALON 2026

・会期：2026年1月9日(金)、10日(土)、11日(日)

・会場：幕張メッセ（日本コンベンションセンター）

・展示場所：オートバックスブース内

【ヤマハ株式会社について】

ヤマハ株式会社は、1887年に創業した静岡県浜松市に本社を置く世界最大の総合楽器メーカーです。音・音楽を中心にした事業を通じて磨いてきた感性と多彩な技術を融合し、楽器、音響機器などの領域でグローバルに事業を展開しています。「感動を・ともに・創る」を企業理念として、音・音楽を通じて「世界中の人々のこころ豊かなくらし」に貢献することを目指しています。

https://www.yamaha.com/ja

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

