「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２７日、リヤド）

サウジアラビアのボクシング興行「ナイト・オブ・ザ・サムライ」の最終会見が２５日、同地で開催され、メインイベントに出場する世界４団体統一スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３２）＝大橋、前ＷＢＣ・ＩＢＦ統一バンタム級王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝ら出場全選手が登壇。ＷＢＣ同級２位のアラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝と対戦する井上尚は必勝を宣言し、全階級を通じた最強ランキング「パウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ）」１位への返り咲きに意欲を見せた。

挑戦者のピカソは下馬評を覆しての王座奪取を誓った。現地の民俗衣装をまとって登壇すると、「（興行タイトルが）サムライナイトとなっているが、アステカナイトにしてみせる」と主役を奪ってみせると宣言。ファンからは「メヒコ！メヒコ！」の大合唱が起こった。尚弥撃破の自信を問われると「われわれの体の中には勝者の血が流れている。ベルトをメキシコに持ち帰り、国民に誇りを感じてもらいたい」と力強く語った。