巨人の松本剛外野手（３２）が２５日、ジャイアンツ球場で自主練習を行った。日本ハムから国内ＦＡ権を行使して加入し、結果が求められる来季へ、この冬は１０種類のティー打撃を試行錯誤中。「いろいろやって、シーズンに入るまでには、これが必要だなっていうのを見極めながら使い分けたら」と狙いを明かした。

胸の前で両腕を交差させてバットを抱え、ティーに置かれたボールを捉える。「胸の回旋（を意識）ですね」と説明。また、右脚を上げたままスイングするなど、さまざまなティー打撃をこなした。

情報源はＹｏｕＴｕｂｅなど。数値などもチェックして自分に合う練習法を絞り込む。「来年は打つ方で結果残さないといけない。いい方向にいっている感じは自分ではある」と手応えはある。

かつての日本ハムでの先輩で親交の深い有原の古巣復帰が内定。自身はＦＡ移籍した。同じ８月１１日生まれということもあり、「その時期におめでとうございますって言うと、おめでとうって言ってくれる。対戦できるのを楽しみにしてます」。まずは巨人で実績を残し、交流戦、日本シリーズでの対決を心待ちにした。