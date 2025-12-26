日本ハムがソフトバンクを自由契約となった有原航平投手（３３）を獲得することが２５日、分かった。複数年の大型契約で入団合意に至った。来季は２０２０年以来、６シーズンぶりの古巣復帰となる。今季終盤まで激しく優勝を争ったライバルから、２年連続最多勝右腕の引き抜きに成功。来季が就任５年目となる新庄監督にとって、悲願の優勝へこの上もなく大きな補強となった。

惜しくも届かなかった優勝をつかむべく、強力なピースを呼び戻した。６シーズンぶりの古巣復帰。かつて日本ハムの先発投手陣を支えた有原が、北の大地に帰ってくる。

来季は新庄監督の就任５年目。今季激しい優勝争いを繰り広げた王者ソフトバンクから、２年連続最多勝を挙げた戦力をそのまま引き抜けたことは大きなプラスだ。有原と伊藤の“最多勝コンビ”は他球団にとっても脅威となる。

有原は早大から２０１４年度ドラフト１位で日本ハム入団。１年目から８勝を挙げて新人王に輝くと、１５勝で最多勝のタイトルを獲得した１９年を含む３度の２桁勝利をマーク。在籍６年間で６０勝を挙げた。２０年オフにポスティングシステムを利用して米大リーグのレンジャーズに移籍。２シーズンで３勝にとどまると、２３年にはソフトバンクに入団して日本球界復帰を果たした。

ソフトバンクでは３年連続で２桁勝利を挙げ、今季は１４勝で２年連続の最多勝。リーグ２連覇と５年ぶりの日本一に貢献した。３年契約が満了となり、メジャー再挑戦も視野に今月２日に自由契約に。ソフトバンクも残留交渉を続ける中、移籍後も良好な関係を保っていた日本ハムからのオファーに復帰を決めた。

日本ハムは今季、エースの伊藤が１４勝を挙げて２年連続最多勝と初の沢村賞を受賞。２６歳の北山が９勝、２１歳の達が８勝、２２歳の福島も５勝と、先発陣で若手が台頭した。そこにＮＰＢ通算９８勝の実績と経験があり、１６年の前回優勝にも貢献するなどチームを熟知する有原が加入することで、申し分のない陣容が整う。１０年ぶりのＶ奪回へ、この上なく頼もしい存在が加わる。