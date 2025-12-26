巨人が米大リーグ・レッドソックス傘下３ＡからＦＡのブライアン・マタ投手（２６）を獲得することが２５日、分かった。来季の日本一奪回へ懸案となっていた先発陣の補強だが、最速１６１キロを誇る剛球右腕の加入で厚みを増す形となった。

マタはベネズエラ出身で１９０センチ、１０１キロを誇る大型右腕。１６年に１７歳でレッドソックスへ入団してプロデビューした。１０年目の今季は３Ａで４２試合に登板して３勝３敗２セーブ、防御率５・０８。最速１６１キロの直球を武器に６７回１／３で９３個の三振を奪った。

昨季までは主に先発を務め、今シーズン後に参加したベネズエラのウインターリーグでも９試合に登板（７試合先発）して４勝２敗、防御率１・５７の好成績。メジャー経験はないが、今後の伸びしろにも期待がかかる。

巨人は今季、エース・戸郷の不調や故障者の影響で先発不足を露呈。さらにオフにはグリフィンがメジャー復帰で退団となった。だが、新たに獲得した右腕ウイットリー（前レイズ）に続く外国人先発投手の獲得で、来季へ向けた補強が着々と進められている。